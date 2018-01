Nejžádanější fotbalista zimy už má nové působiště. Sánchez již patří Manchesteru United

Pochopení však pro tento krok neměl vůbec Arséne Wenger, kouč londýnského Arsenalu, ve kterém doposud Chilan působil. „Nerozumím tomu, jak se může nějaký hráč rozhodnout opustit Emirates Stadium," kroutil nechápavě hlavou a následně francouzský stratég dodal: „Nabízené peníze byly ale nejspíše příliš lákavé."

Ano, jak to už chodí, prakticky ve všem na tomto světě se jedná o peníze až na prvním místě a nejinak tomu je i v tomto případě. Fakt, že díky tomuto transferu do Manchesteru United si přijde Alexis Sánchez až na 10 milionů a 122 tisíc korun za týden (tedy 350 000 liber), rozhodl i to, že si teď místo Pepa Guardioly, kterého Sánchez zná především ze svého trenérského angažmá v Barceloně, mne ruce charismatický Portugalec José Mourinho.

Když k tomuto platu pak ještě přidáme reklamní práva ve výši 100 tisíc liber a bonusy pro změnu ve výši až 144 000 liber, celkově si tak Jihoameričan může přijít až na 600 000 liber. Stane se tak jistě nejlépe placeným hráčem na Britských ostrovech. „Během třiceti let jednání o přestupech se toho člověk naučí o lidech hodně," řekl kouč Arsenalu Wenger poté, co ani neustále z jeho strany vylepšovaná smlouva nezafungovala a i přesto tak tedy klub Sánchez nakonec opustil. „Šli jsme tak daleko, jak jen to bylo možné. Ale už to, že i Manchester City z jednání s Alexisem nakonec vycouval, vám řekne, že jsme neměli s naší smlouvou šanci," dodal.

Poté, co do Manchesteru přiletěl devětadvacetiletý chilský reprezentant z Londýna soukromým tryskáčem, absolvoval na Old Trafford nutnou zdravotní prohlídku, samotný fotbalový chrám Rudých ďáblů si pak prohlédl a za velkého zájmu médií nakonec odjel do hotelu. Pak už se pouze čekalo na konečné stvrzení kontraktu.

Stejně tak tomu bylo i v Londýně, kam naopak z Manchesteru v rámci dohody mezi oběma těmito kluby odcestoval pro změnu Henrik Mchitarjan. I on již má za sebou zdravotní prohlídku. Zatímco na Sánchezovi bylo vidět nadšení z nového působiště, Mchitarjan neskákal zrovna radostí z toho, že opouští Manchester United. „Na jednu stranu si uvědomuje, že v Arsenalu bude mít mnohem větší šanci, aby nastupoval a pravidelně hrál, na druhou mu není po chuti, že se rozhodlo o něm bez něho. Chtěl se na podmínkách přestupu dohodnout sám. A ani Old Trafford se mu neopouští lehce, protože cítí, že tady byl velice oblíbený," řekl tomu arménský přítel Henrika Mchitarjana.

„Leden je pro nás velice těžký. Dokonce bych ho označil za destabilizující. Vůbec poprvé v lednovém termínu se nám stalo něco takového," poukázal Wenger na to, že vedle ztráty jednoho z klíčových hráčů Londýňanů, nezažívají Kanonýři v lednu příliš úspěšné období, co se týče zisku bodů v anglické Premier League. „Proto jsme se snažili najít co možná nejlepší řešení. Ta spočívají v tom, že sice ztrácíme hráče světové třídy, což vůbec nepopíráme, ale neztrácíme ho, aniž bychom jiného získali. Až budoucnost odpoví, zda šlo o správné rozhodnutí či nikoli," zakončil Wenger.