Jaromír Jágr míří do Česka!

— Autor: -ddh / EuroZprávy.cz

Calgary/Kladno - Peripetie kolem české hokejové legendy Jaromíra Jágra končí. Poté, co ho Calgary, kde působil od začátku letošní sezóny NHL a kde však jeho angažmá neprobíhalo úplně podle jeho představ, nakonec ke konci minulého týdne zařadilo na seznam volných hráčů tak, aby si ho mohl kdokoli z dalších účastníků této kanadsko-americké hokejové soutěže vzít k sobě do kádru. Nakonec se ale nikdo takový nenašel, jak o tom informoval server kanadské televize TSN, a tak se v Kanadě čím dál více mluvilo o Jágrově návratu do Česka. To pak v pondělí večer potvrdilo i samotné Kladno, do kterého se pětačtyřicetiletý útočník vrací. „Jaromír Jágr je připravený na návrat do Česka a chce pomoci Rytířům k návratu do extraligy. Aby za nás mohl nastoupit, musíme splnit všechny úřední náležitosti do posledního lednového dne, kdy podle regulí Českého svazu ledního hokeje končí přestupní termín," řekl konkrétně kladenský tiskový mluvčí Vít Heral.