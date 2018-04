Brno slaví rekordní titul! Co na to říkají strůjci úspěchu?

"Velká radost, úleva. Všechno se to tak nějak mísí. Únava jde stranou, ale je to krásný pocit a jsem šťastný za kluky a za celé Brno. Povedlo se nám zopakovat loňskou pohádku, je to krásný pocit," připomíná na klubovém webu loňský titul zkušený útočník Leoš Čermák.

Díky třináctému titulu se Kometa osamostatnila na prvním místě v počtu titulů. Má o jeden více než Dukla Jihlava. Lví podíl na úspěšné brněnské éře posledních let má majitel a hlavní trenér v jedné osobě Libor Zábranský.

"Miluji Brno, Jižní Moravu a Kometa je jako moje dítě," rozplývá se na klubovém webu Zábranský, které opět dovedl svůj mančaft až na vrchol.

Jedním z hlavních strůjců úspěchu byl také Radim Zohorna, který se v posledním zápase s Oceláři prosadil už po 25 vteřinách hry.

"Bylo to jedno ze cvičení z tréninku, Honza Hruška to parádně odrazil od betonů a já už to měl jednoduché," prozradil forvard z elitního útoku.

A v čem tkví parádní úspěch brněnského hokeje?

"Naše kouzlo je v tom, že všichni táhneme za jeden provaz, držíme při sobě. Během sezony nikdo nepolevil, každý dostal zodpovědnost a hrál to, co měl. Hvězdy vám tu soutěž nevyhrají, rozhoduje práce pro celý mančaft, a to se všem klukům podařilo," má jasno Leoš Čermák.