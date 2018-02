Závod Ledecké má dohru. Lindsey Vonnová byla pod palbou kritiky

Dvojnásobná olympijská medailistka z Vancouveru a dvojnásobná mistryně světa ze sjezdu a super-G Lindsey Vonnová v prosinci minulého roku americké televizi CNN řekla, že na Zimních olympijských hrách bude reprezentovat Američany, ne prezidenta. Ve svém první vystoupení v jihokorejském Pchjongčchangu však na medaili nedosáhla. V závodě super-G skončila na děleném šestém místě se ztrátou 27 setin vteřiny na bronzovou medaili. První místo překvapivě vybojovala česká závodnice Ester Ledecká.

"Je to frustrující být tak blízko stupni vítězů, o který jsem přišla kvůli velké chybě...ale to je lyžařský závod. Na svůj výkon jsem hrdá, dala jsem do toho všechno. Takový je život. Nyní nás čeká sjezd," uvedla zklamaná Lindsey Vonnová na svém twitterovém účtu. Netušila však, že tím pobouřila americké fanoušky podporující prezidenta Donalda Trumpa. "Nestojíš za svým prezidentem? My nestojíme za tebou," odepsal ji jeden z fanoušků.

"Musím se přiznat, užívám si neúspěch každého, kdo kritizuje našeho prezidenta," uvedl na adresu americké lyžařky nespokojený fanoušek. "Arogantní princezna Lindsey Vonnová uzavřela smlouvu s firmou na výrobu čokolády Hershey´s. Pokud si myslíte, že je Vonnová Jane Fondová sportu, můžete čokolády od firmy bojkotovat," stálo v dalším komentáři.

Závodnice se na Twitteru zastala někdejší americká fotbalistka a v současnosti sportovní komentátorka Julie Foudyová. "Posledních dvacet minut procházím komentáře zaměřené proti Lindsey Vonnové a jsem znechucená. Vždyť ona bojovala z celého srdce za svou zemi a příznivci Trumpa oslavují, že nemá medaili. Tohle se z nás stalo?" ptala se. "To je v pořádku Julie. Ne každý mě má rád, ale moje rodina mě miluje. Tvrdě jsem dřela a snažila se, aby ze měl byl nejlepší člověk jaký můžu být. Pokud mě někdo nemá rád, tak je to jejich smůla. Díky za podporu," odpověděla Vonnová přes Twitter sportovní komentátorce.