Nový skandál ruského biatlonu. Kouč žádal sex na své svěřenkyni

Zkušený trenér měl na oplátku své závodnici slibovat místo v reprezentaci. Sportovkyně ale s celou záležitostí vyšla na veřejnost a rázem je na světě další biatlonový skandál.

"Nabídl jí perspektivu, lákal ji do národního týmu. Místo v něm by si zajistila, pokud by vyhověla jeho požadavkům," cituje televize Nova agenturu AP, pro kterou se vyjádřil Roman Terjuškov, ministr sportu moskevské oblasti.

Biatlonistka má podle Terjuškovova vyjádření plnou podporu a případ už vyšetřuje ruská prokuratura. Jako důkaz úřadům poslouží i telefonní hovory, které si sedmnáctiletá závodnice pořídila.

Trenérovi nyní hrozí vysoký trest a byla mu pozastavena činnost.