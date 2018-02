Senzace první třídy! Ester Ledecká získala zlato ve sjezdovém lyžování

Pchjongčchang - Osmý soutěžní den 23. Zimních olympijských her v jihokorejsjkém Pchjongčchangu začal pro českou olympijskou výpravu více než dobře. Rozrostla se totiž její dosavadní sbírka čtyř medailí. Po dvou bronzech a dvou stříbrech získala Česká republika první zlatou medaili a nutno říct, že dost nečekanou. Získala ji totiž Ester Ledecká a to nikoliv ve snowboardingu, jak bychom všichni očekávali, ale ve sjezdovém lyžování, konkrétně v superobřím slalomu. Byl to tak šok nejen pro české fanoušky, ale i pro její soupeřky specializující se právě na tuto disciplínu.