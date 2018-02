BBC pěje ódy na Ledeckou: Nejúžasnější olympijský příběh všech dob? Snowboardistka, která získala zlato na půjčených lyžích

BBC zmiňuje i to, že dvaadvacetiletá Češka nikdy neskončila mistrovství světa v horách na bedně. Přesto v sobotu ráno získala největší cenu. „Dokonce i ona byla ohromena, že získala olympijské zlato,“ píše známý server. „Myslela jsem si, že musí být nějaká chyba, myslela jsem si, že změní časy a že vyhrál někdo jiný,“ tvrdila po závodě vítězka.

„Neměla ani vlastní lyže, na kterých závodila - vybavení měla zapůjčené od Mikaely Shiffrinové,“ zdůrazňuje BBC. Dvaadvacetiletá Američanka se rozhodla po změnách v programu super-G vynechat a soustředit se na obří slalom. Ten vyhrála, a lyže, na kterých by jinak sjela super-G, podle amerických novinářů půjčila právě Ester Ledecké. Česká televize ale uvedla, že lyže vypůjčené nebyly.

Ester Ledecka. 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻 — Mikaela Shiffrin (@MikaelaShiffrin) 17. února 2018

„Nikdo nepředvídal cestu, že by se něco takového mohlo stát, komentátor BBC Matt Chilton popsal vítězství Ledecké jako 'jeden z nejúžasnějších olympijských příběhů všech dob',“ píše server.

Dokonce i stříbrná medailistka Veithová, která už po svém sjezdu v cíli dávala „vítězné“ rozhovory, přiznala, že si nebyla vědoma schopností Ledecké. Nevěděla prý, „jak silná" je česká závodnice.

BBC také připomíná, že přestože se Ledecké na krku už leskne zlato, její olympijská cesta ještě není u konce. Ve čtvrtek vymění lyže za svůj oblíbenější snowboard a bude závodit v paralelním slalomu. „Tím se stane prvním závodníkem, který bude soutěžit jak na snowboardu, tak na lyžích na olympijských hrách,“ připomíná BBC.

„Samozřejmě už nyní je neskutečné, co dokázala. Ale kdyby to navíc doplnila medailí i ze snowboardu, posune to její příběh ještě do úplně nových dimenzí," poznamenal komentátor BBC Chilton.