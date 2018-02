Neuvěřitelný příběh na OH: Lyžařku v cestě ke stříbru nezastavil ani otřes mozku

Po pádu v tréninku slopestylu se silně udeřila do hlavy a přiznává, že si vůbec nepamatuje, co pak následovalo. "Spadla jsem na záda a pořádně se udeřila do hlavy. Vím, že jsem brečela, ale jinak si na nic nevzpomínám. Když jsme se vrátili z nemocnice, bolela mě hlava, ale nebylo to tak zlé," popsala Švýcarka čtvrteční nehodu.

zdroj: YouTube

Třicet šest hodin po těžkém otřesu nastoupila v Pchjongčchangu k závodu a v něm vybojovala stříbrnou medaili. Kdyby byla boxer, nesměla by po k.o. dlouho do ringu, ani v americkém fotbale nelze po tvrdém zásahu na hlavu hned nastoupit k dalšímu zápasu. Lyžování však má v tomto ohledu podstatně benevolentnější pravidla.

O způsobilosti závodit například nerozhoduje nezávislý expert, ale týmový lékař. A ten po vyšetření v nemocnici usoudil, že Gremaudová je v pořádku. "Nezvracela, neměla silné bolesti hlavy ani problémy s viděním. Neztratila vědomí, to bylo pro mě důležité," řekl o švýcarské lyžařce lékař.