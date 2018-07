Který z velkoklubů přijede? Plzeňský manažer si mne ruce

Generální manažer úřadujícího mistra se nejprve vyjádřil k nepovedenému jaru, které Západočechy málem stálo titul.

"Je dost věcí, ze kterých si musíme vzít ponaučení. Podlehli jsme všichni pocitu, že se nám nemůže nic stát. Nikdo z nás si v zimě nepředstavoval, že to bude až takový průser. Nemít takový náskok a konkurenci, která nám nebyla schopná dát lekci, titul jsme neuhráli. Jaro pro nás všechny bylo mentálním cvičením. Vyzkoušeli jsme si, jak, byť s velkým náskokem, pracovat pod extrémním tlakem," prozradil Šádek.

Na mužstvo byl kvůli vidině přímého postupu do Ligy mistrů vyvíjen enormní tlak.

"Pro nás byla Liga mistrů klíčová. Peníze jsou pro Plzeň strašně důležité, aby byla životaschopná. A konkurenceschopná klubům, které mají nejvyšší ambice a vyšší finanční možnosti. V zimě jsem začal vymýšlet, jak rozvíjet infrastrukturu klubu, některé věci z příjmů z Champions League už s tím byly spojené. Na jaře mě ale přešel humor," řekl Šádek, který nyní může vyhlížet věhlasné soupeře.

"Většina kluků chtěla Real, ale po odchodu Ronalda do Juventusu to změnili na Starou dámu. Pro nás funkcionáře by bylo příjemné setkat se s Pavlem Nedvědem, který Plzní prošel. Nevíte ale, co si přát. Jestli atraktivitu, nebo v uvozovkách přijatelnější soupeře. Přál bych českému fanouškovi Liverpool, Manchester United, Real, Juventus. Kluby, na které jsme ještě nenarazili. Máme v klubové restauraci mapu světa s označenými městy, ve kterých jsme hráli. Rád bych, aby na ni přibyly nové odznaky," přeje si Šádek.

Viktoria během pauzy získala pět hráčů – Pernicu, Ekpaie, Romana Procházku, Buchu a Janoška.

"Hlavně mě těší, že nás nepotkalo to, co vloni, kdy jsme přišli na soustředění v Rakousku během jediného dne kvůli zranění o pět hráčů," přeje si plzeňský šéf.