Dramatickou Grand Prix Velké Británie po řadě nehod vyhrál Vettel

Rozhodující pro závod byl hned začátek závodu: Vettel skvělým startem zdolal Hamiltona, na nějž úspěšně útočil i Räikkönen, ale finský pilot ťukl levým předním kolem do zadního pravého Hamiltona - zatímco Kimi spadl pouze do hloubky první desítky, Hamilton se propadl až na 18. místo a málem ho ještě smetly Williamsy vyjíždějící z boxu.

Pro další vývoj závodu byly důležité dva výjezdy safety caru - první po nehodě Ericssona v 32. kole, po němž piloti Ferrari a Red Bullu přezuli na měkkou směs - a poté kolize Sainze jr. a Grosjeana, která zdánlivě nahrála do karet Mercedesu, který potřeboval co nejkratší vzdálenost do cíle. Nicméně deset kol se ukázalo jako dostatečných, aby se obě Ferrari ocitla na stupních vítězů.

Kromě těchto problémů se pozornost zaměřila na Verstappena, jehož bojovný výkon zhatila chyba těsně před koncem, po níž Holanďan předčasně skončil své působení v závodě, a pak souboj kolo na kolo s létajícími troskami, díky němuž se po delší době opět zapojila do bodované desítky stáj Toro Rosso.

KLASIFIKACE GP VELKÉ BRITÁNIE (52 kol)

1. Sebastian VETTEL (D), Ferrari, 1:27.29,784

2. Lewis HAMILTON (GB), Mercedes + 2,264

3. Kimi RÄIKKÖNEN (SF), Ferrari + 3,652

4. Valtteri BOTTAS (SF), Mercedes + 8,883

5. Daniel RICCIARDO (AUS), Red Bull, + 9,500