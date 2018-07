Grand Prix Německa vyhrál po Vettelově havárii Hamilton

Černý scénář: Evropa se hroutí, lidé končí na ulici. Co by se stalo, kdyby padlo euro?

Vettel na prvním, Hamilton na čtrnáctém místě - to byla výchozí pozice, v cíli bylo všechno jinak. Po startu se Vettel vzdaloval soupeřům, Hamilton se prodíral závodním polem a už po 14. kolech poskočil na očekávané páté místo. Ferrari mezitím rozdělilo strategii mezi své piloty tak, aby Räikkönen hlídal Hamiltona a Vettel se mohl soustředit na vedoucí pozici.

Napětí do závodu vnesla postupující oblačnost, která na okruh dorazila ve 44. kole - nejdřív ovlivnila dění v zatáčce Spitzkehre a zamotala hlavu několika týmům. Nejvíc na první přeháňku doplatil Leclerc, Alonso a Gasly, už méně Verstappen, kteří optimisticky zamířili pro pneumatiky do přechodných podmínek, aby vzápětí stavěli znovu.

Další drama nastalo v oblasti Motodromu, kde Vettel marně brzdil do Sachskurve. Zapíchl se přídí do bariéry a pak mohl jen bezmocně tlouci do volantu. Safety car setrval na trati šest kol a poté se zdálo, že by mohlo dojít k souboji Hamilton-Bottas. Nakonec přišlo nařízení shora, finský pilot dostal pokyn držet pozici a na Hamiltona neútočit.

Na střídající se počasí doplatili nejvíc piloti Haasu, kteří museli během jízdy za safety carem absolvovat dvojitý pit-stop a z jejich nadějné startovní pozice mnoho nezůstalo. Dalším smolařem dne byl Carlos Sainz jr., který předjížděl pod žlutými vlajkami a dostal desetivteřinovou penalizaci, která ho poslala mimo bodované příčky.

KLASIFIKACE GRAND PRIX NĚMECKA (67 kol)

1. Lewis HAMILTON (GB), Mercedes

2. Valtteri BOTTAS (SF), Mercedes + 4,535

3. Kimi RÄIKKÖNEN (SF), Ferrari + 6,732

4. Max VERSTAPPEN (NL), Red Bull + 7,654

5. Nico HÜLKENBERG (D), Renault + 26,609

Podrobná reportáž na www.f1news.cz