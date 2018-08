Pirelli chce v F1 zavést "chytré" pneumatiky. Co by mohly umět a v čem by byly užitečné?

Italský výrobce již má ve své nabídce chytré pneumatiky Connesso pro silniční vozidla. Tuto technologii by chtěl prosadit i do F1, uvědomuje si ale, že by to vyžadovalo určitý čas.

"Víme, že chytré pneumatiky jsou budoucností. Pneumatika, která hovoří s autem je něčím, co jsme studovali mnoho let. Vyvíjíme tedy čidla atd.," vysvětluje pro racefans.net Mario Isola, sportovní ředitel Pirelli.

