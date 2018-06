Na fotbal v Rusku taxíkem: Fanoušci cestovali 10 hodin, řidič se je snažil oškubat

Kvalita nových bytů? Je to hrůza, říkají odborníci

"Byla to desetihodinová cesta taxíkem s chlápkem z Tádžikistánu, který nemluvil anglicky," citovala agentura Reuters fanouška Rodolfa Devercelliho.

Původně chtěl taxikář za neobvykle dlouhou cestu 600 dolarů. "Po dvaceti minutách ten chlapík řekl, že je to moc daleko a že to bude dělat 700 dolarů," řekl Devercelli.

Suma však dál rostla. "Tři hodiny před Saranskem se poptávka zvýšila na 1000 dolarů plus plná nádrž benzínu," líčil fanoušek. Nakonec se mu pomocí překladače přes google, jímž s taxikářem komunikoval, podařilo cenu trochu snížit.

"Já řekl, že 1000 dolarů v žádném případě. Že to bude 800 dolarů a že mu doplníme nádrž. To byla naše zkušenost s cestou do Saransku," dodal fanoušek s úsměvem.