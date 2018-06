MS ve fotbale 2018: Hazard s Lukakem proti Tunisku řádili, pátý banán pak Afričanům přidal Batshuayi

Černý kůň letošního světového šampionátu Belgičané navázali na svůj výkon z předešlého zápasu ve skupině G proti Panamě, nad kterou zvítězili jasně 3:0, a stejně jasně si tak poradili i s Tuniskem. Severoafričané poznali sílu evropského soupeře již po pěti minutách hry, kdy se po faulu na hranici pokutového území nakonec kopala penalta (stalo se tak poté, co o tom, že to bude penalta a nikoli přímý kop, rozhodl videorozhodčí) a právě z tohoto pokutového kopu otevřel skóre zápasu Eden Hazard. Do konce první půle se pak Belgie trefila ještě dvakrát a to zásluhou Romela Lukaka, jenž se o obě tyto trefy postaral. Belgičany tak nikterak nerozhodilo ani snížení na 1:2 po zakončení Bronna v 18. minutě.

Ve druhé půli to byl opět kapitán Belgičanů Eden Hazard, jenž se zapsal do střelecké listiny a zvýšil tak na 4:1. Jak se blížil závěr zápasu, čím dál tím více sílil ze strany Belgie tlak na tuniskou defenzivu, přičemž nejvíce se do zakončení dostával Michy Batshuayi, proti němuž nejprve byl gólman, v další šanci zase trefil břevno. Až na pátý pokus po vyložených tutovkách se konečně mohl Batshuayi radovat a to poté, co mu Tielemans naservíroval přesný balón, po němž ho Batshuayi už jen zamířil na zadní tyč. Tunisanům se pak v samotném závěru podařilo už jen snížit na konečných 5:2, když se ke střele před malým vápnem dostal Chazrí.

V tento den se jednak od pěti odehraje první z duelů skupiny F Korea vs. Mexiko, od 20:00 je pak na programu další zápas této skupiny Německo vs. Švédsko.

Konečný výsledek:

SKUPINA G:

Belgie - Tunisko 5:2

Branky: 16. a 45. + 3. Lukaku, 6. (z pen.) a 51. E. Hazard, 90. Batshuayi - 18. Bronn, 90. + 3. Chazrí