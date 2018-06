MS ve fotbale: Mexičani po Němcích porazili i Koreu a vedou skupinu

Mexičtí fotbalisté se mohou po tomto hracím dni radovat z toho, že se dostanou mezi šestnáct nejlepších mužstev na turnaji. K tomu potřebuje večerní výhru Švédska v jejich zápase proti Německu. Pokud by snad fotbalisté Tre Kronor večer skutečně porazili naše západní sousedy, nezkomplikovala by se pouze německá cesta za postupem, neboť by to byla pro Němce nečekaná druhá porážka v řadě, ale byla by to zároveň i stopka pro Korejce, kteří by tak v tomto případě ztratili naději na postup.

Mexičani byli od začátku favority duelu s Jihokorejci, kteří inkasovali po 26. minutách, kdy sudí nařidil pokutový kop za ruku v šestnáctce a následnou penaltu dokázal proměnit Carlos Vela. Na 2:0 se podařilo zvýšit v 66. minutě Javieru Hernándezovi, jenž tak zaznamenal svůj jubilejní padesátý gól v reprezentačním dresu. Přestože se Asiatům povedlo v nastaveném čase snížit díky parádní střele Son Hung-mina, na víc už se nezmohli a byli to tak tedy právě Mexičané, kteří se mohli radovat ze zasloužené výhry.

Konečný výsledek:

SKUPINA F:

Korea - Mexiko 1:2

Branky: 90. + 3. Son Hung-min - 26. Vela (z pen.), 66. Hernández