MS ve fotbale 2018: Švédové sice nad Němci vedli, ti ale další překvapení odvrátili a jsou zpátky ve hře

Od úvodního hvizdu bylo jasné, jakým způsobem se na stadionu v Soči budou prezentovat obě mužstva. Němci od začátku bušili na obrannou řadu Švédů, Švédové pro změnu čekali na příležitost, že sem tam objeví v rychlém protiútoku. Po jednom takovém mohli v první desetiminutovce vikingové ze Severu kopat penaltu, ovšem sudí se nakonec na video nepodíval. Jakkoli byli Němci lepším týmem v první půli, ve 32. minutě poté, co se postupem času dostávali Švédové více do hry a jen krátce poté, co asi tak pět minut hráli Němci v deseti kvůli zraněnému hráči, se nakonec po svém lobu přes gólmana Neuera radoval ze skórování Toivonen.

Po přestávce se zlepšil německý obraz hry i s příchodem Gomeze a nakonec se dočkali vyrovnávacího gólu, který vstřelil Reus. V 82. minutě šli ale Němci do deseti, když uviděl druhou žlutou a tudíž červenou Boateng. Švédům ale došly síly a když už se dostali do útoku, špatně ho nakonec vyřešili. To je mrzelo těsně před koncem, kdy po zbytečném zákroku zahrávali Němci nebezpečnou standardku z hranice šestnáctky, po které nádhernou střelou vystřelil Německu vytoužené vítězství Toni Kroos.

Konečný výsledek:

SKUPINA F:

Německo - Švédsko 2:1

Branky: 48. Reus, 90. + 5. Kroos - 32. Toivonen