Nikoli trenér, ale Messi a spol. Nejzkušenější Argentinci budou mít hlavní slovo o sestavě proti Nigérii

Moskva - Nečekané trápení finalistů posledního světového šampionátu v Brazílii Argentiny, která jednak na úvod letošního mundialu v Rusku pouze remizovala s Islandem 1:1 a s Chorvatskem pak nečekaně prohrála 0:3 a proto se tak aktuálně nachází s jedním bodem na kontě na posledním místě své skupiny. To samozřejmě zanechalo vrásky na nejednom argentinském obličeji a netýká se to jen fanoušků, ale i samotných hráčů v čele s Lionelem Messim. Právě on a další zkušení reprezentanti jakým je i Javier Mascherano budou mít nyní poslední slovo ohledně sestavy, kterou vyšle tato jihoamerická reprezentace do důležitého posledního utkání ve skupině proti Nigérii.