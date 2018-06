MS ve fotbale 2018: Japonci se Senegalem dvakrát prohrávali, nakonec se týmy rozešly smírně 2:2

Aktualizováno 24.6.2018, 19:39 — Autor: -ddh / EuroZprávy.cz

Moskva - Kdo by odešel z nedělního duelu skupiny H mezi Japonskem a Senegalem vítězně, výrazně by se přiblížil k postupu do osmifinále. Africký tým navázal na výkon z předešlého zápasu proti Polsku, nad kterým vyhrál překvapivě 2:1 a v zápase s Japonskem šli jako první do vedení a to po 11 minutách, kdy se míč odrazil od Maného. Ještě v první půli se podařilo Asiatům vyrovnat zásluhou Inuiho. I ve druhé půli jako první skórovali hráči Senegalu, konkrétně Wagué, nakonec si ale obě mužstva odnesla z tohoto duelu bod, když na 2:2 vyrovnal střídající Keisuke Honda.