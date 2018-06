MS ve fotbale 2018: Poláci na MS končí. Po Senegalu prohráli i s Kolumbií

Od začátku utkání bylo na obou mužstvech znát, že chtějí vyhrát a proto do tohoto vzájemného duelu šli jak Poláci, tak Kolumbijci s vervou a jeden druhého nikterak nešetřil. Poznalo se to především v osobních soubojích, například Lewandowski po jednom z nich nechtěně šlápl na ruku obránce Miny, polskému forvardovi pak něco od cesty zanechal Sanchez.

Na Kolumbijcích však bylo postupem času vidět, že si ví víc rady s útokem dopředu, než Poláci, kteří spíše drželi míč vzadu a obránci si přihrávali mezi sebou, což se, jak šel čas, stále více nelíbilo polským fanouškům. Třeba Quintero servíroval pěkné pasy dopředu, ale akcím jak na jedné, tak i na druhé straně zpočátku chyběla finální přihrávka. Od uběhnutí poloviny zápasu pak Kolumbijci přidali na obrátkách a od té doby tak tedy byli daleko lepším týmem. Ve 37. minutě se o rozruch postaral Cuadrado, jemuž se podařilo překonat dva obránce a z levé strany se tak dostal až k malému vápnu, tam ale včas zakročil Sczesny a byl z toho roh.

Do odchodu do kapin na poločasovou přestávku chybělo pět minut, když Jihoameričané rozehrávali další rohový kop a to konkrétně na krátko, přičemž se o to postaral James Rodríguez, a poté, co si vyměnil balón s Cuadradem nacentroval zprava na Minu a ten pak přesně hlavou zakončil.

Severní sousedé České republiky se sice po obrátce snažili zlepšit svůj dosavadní výkon, jenže byli to opět Kolumbijci, kteří se dostali do akce, po brejku Cuadrada se do zakončení dostal nakonec Falcao, ale gól z toho tehdy nepadnul. Nejblíže k brance měli Poláci v 58. minutě, kdy se po výtečném pasu k míči dostal Lewandowski, ten však v přímém souboji s gólmanem Ospinou neuspěl.

Právě tato situace nakonec Poláky mrzela, neboť soupeř do konce duelu skóroval ještě dvakrát zásluhou Falcaa a Cuadrada, jež tak ukázali, že polská defenziva se rozhodně nenacházela zrovna v nejlepším rozpoložení a když pak ani Krychlowiak s Lewandowskim nedokázali utkání zdramatizovat, Jihoameričané už si tříbrankové vedení v pohodě pohlídali a poslali tak Poláky, kteří tedy ještě budou mít na programu už nic neřešící poslední duel s Japonskem, domů.

Konečný výsledek:

SKUPINA H:

Polsko - Kolumbie 0:3

Branky: 40. Mina, 70. Falcao, 75. Cuadrado