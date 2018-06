Klokan narušil fotbalový zápas. Šel z něj strach, snadno se zahnat nedal +VIDEO

Kdo se dostal do Evropy? Německem otřásá uprchlický skandál

Klokaní samec se nejprve na utkání díval zpoza plotu, následně se ale rozhodl zábradlí přeskočit a zapojit se přímo do hry. Na trávníku se mu líbilo a lehl si do malého vápna. Pořadatelé se ho neúspěšně snažili zahnat. Podařilo se to až pomocí auta.

zdroj: YouTube

Když pak klokan přece jen hřiště opustil a mohlo se pokračovat ve hře, ještě jednou se vrátil. Jeden z trenérů opět použil svůj vůz a klokana zahnal na parkoviště, odkud se následně vačnatec vrátil do divočiny.

"Byl to opravdu problém. Pár lidí se sice snažilo ho přinutit utéct, ale on byl opravdu velký. Řekla bych, že měl přes šest stop (asi 183 centimetrů)," uvedla členka vedení fotbalového klubu Capital Amber Harveyová.