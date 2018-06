MS ve fotbale 2018: Uruguay vyhrála nad Ruskem a postupuje z prvního místa skupiny A bez inkasovaného gólu, Saúdové porazili Egypt

Aktualizováno 25.6.2018, 18:51 — Autor: -ddh / EuroZprávy.cz

Moskva - Ve skupině A bylo o postupujících do osmifinále již rozhodnuto, jednalo se pouze o to, kdo z dvojice Rusko-Uruguay postoupí do osmifinále z první pozice a tuto tajenku tak musel rozluštit vzájemný zápas těchto dvou soupeřů. Poté, co domácí Rusko zvítězilo v prvních dvou zápasech nad Saúdskou Arábií a Egyptem, byli právě ruští fotbaloví fanoušci natěšeni na to, co jejich miláčci předvedou v posledním zápase s Uruguayí a zda se jim jako prvnímu celku podaří na letošním mistrovství světa Jihoameričanům vstřelit branku. Nepodařilo se. Uruguay ukázala, že je favoritem duelu a bez nějakých větších potíží Rusko porazila 3:0. Proti komu se oba tyto týmy střetnou v osmifinále, o tom rozhodnou večerní duely skupiny B Írán vs. Portugalsko a Španělsko vs. Maroko. Může se stát, že při shodě bodů, skóre i žlutých karet, může poprvé od roku 1990 o postupujícím z dvojice Portugalsko-Španělsko rozhodnout až los. Dodejme, že v průběžně hrajícím odpoledním druhém zápase skupiny A porazila celkem překvapivě Saúdská Arábie Egypt 2:1.