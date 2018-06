MS ve fotbale 2018: Večer videorozhodčích! Radost tryská na Pyrenejském poloostrově

Úkol pro tým z Persie byl jasný. Vyhrát v přímém souboji o postup nad Portugalskem, aby se dostal do osmifinále na úkor některého z favoritů z Pyrenejského poloostrova. Jenže od začátku zápasu to zrovna z jeho strany žádná ofenzivní smršť nebyla a ne zřídkakdy bylo k vidění všech jedenáct íránských reprezentantů na své polovině. Toho dokázali Portugalci využít plně až v samém závěru první půle, kdy se parádním zakončení blýskl Quaresma. To samozřejmě více hrálo do karet Portugalsku, které potřebovalo v tomto duelu jakkoli bodovat, aby postoupili dál. Írán naopak musel přidat.

Portugalci si naopak mysleli, že už to nějak do konce zápasu dokontrolují, jenže opak byl pravdou a hodně do toho promluvil i videorozhodčí. Ten nejprve rozhodl o tom, že Portugalci dostanou možnost zvýšit své vedení a to z penalty, ke které se postavil Cristiano Ronaldo. Útočník Realu Madrid se ale tentokrát v zápase na letošním fotbalovém MS netrefil, protože pokutový kop neproměnil. O několik minut později se u videa zkoumalo, zda za loket Cristiana Ronalda v obličeji protihráče neuvidí portugalská hvězda červenou kartu, nakonec z toho vyvázl pouze za žlutou. Ale že se Ronaldo pěkně v tu dobu zapotil.

A pak přišel emotivní závěr. Postupem času totiž šli Íránci čím dál více do útoku s vědomím toho, že první poločas prohospodařili. Už v nastavaném čase pak zaúřadovala technika znovu, když rozhodčímu nařídila, aby za ruku ve vápně odpískal proti Portugalsku penaltu. Tu pak Ansárifárd proměnil a ožil tak ještě naději Íránu na postup do osmifinále. Ten rozhodně nebyl daleko, záhy se totiž ocitl v obrovské příležitosti, ale Taremí napálill balón pouze do boční sítě.

Po hvizdu, jenž ukončoil duel vzplanuly obrovské emoce na obou stranách, rozhodně se nejen o tomto duelu bude po pondělí mluvit. Třeba o tom, že sudí v závěru obral Írán o nastavený čas, když ho neprodloužil kvůli dlouhéhmu vyjednávání rozhodčích o íránské penaltě.

Vyřazené Maroko komplikovalo situaci Španělsku, to ale i díky vyjádření videorozhodčího nakonec remizovalo a postoupilo

Mluvit se totiž určitě bude i o duelu Španělska s Marokem. V něm šlo především hodně Španělsku, kterému stačila i remíza k tomu, aby postoupilo ze skupiny. Jenže Maroko rozhodně nevypadalo jako odevzdané mužstvo, vždyť jako první otevřelo překvapivě skóre. Stalo se tak po necelé čtvrthodině hry, kdy gólmana De Geu překonal Butaíb a večer tak tedy pro favority nezačal podle jejich představ. Za pět minut ale přišla radost i na druhé straně a to díky Iscovi, jenž se postaral o vyrovnání svou střelou pod břevno na 1:1.

Ovšem ani tato skutečnost nikterak statečně bojující Maročany nerozhodila. Opět to byl Buatíb, který překvapil obranu Španělska svým dlouhým autem, zanedlouho zase v přímém souboji s De Geou tentokráte neuspěl. Už ve druhé půli pak byl blízko ke skórování Amrabat, nad nímž už dlouho visel strašák vyloučení, tentokrát se mohl stát hrdinou, kdyby ale netrefil spojnici břevna a tyčky. Na druhé straně nebezpečně hlavičkoval Isco, poti které dokázal zakročit obránce Romain Saís. Ani Piquému se nepodařilo vstřelit vedoucí gól Španělů, střílel mimo.

A tak to byli opět Maročané, kteří šli na začátku poslední desetiminutovky do vedení a to poté, co dokázal zužitkovat centrovaný balón Júsuf En-Nesjrí, 2:1 a všichni fandící Španělsku v tu chvíli klidně mohli zaplnit kardiochirurgická oddělení. Rozhodující moment přišel až ve třetí minutě nastavení, kdy patičkou zakončil Aspas po přihrávce Carvajala. Gól však musel potvrdit až videorozhodčí, neboť pomézní nejprve ukázal ofsajd. Technika ale toto rozhodnutí vyvrátila a poslala tím tak Španěly do osmifinále.

V něm se tak tedy Portugalci utkají v zajímavém souboji s Uruguayí, Španělé pak narazí na Rusko.

Konečné výsledky:

SKUPINA B:

Írán - Portugalsko 1:1

Branky: 90. + 3. Ansárífárd (z pen.) - 45. Quaresma

Španělsko - Maroko 2:2

Branky: 19. Isco, 90. +3. Aspas - 14. Butaíb, 81. Nasrjí