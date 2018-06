MS ve fotbale 2018: Po nudě v Moskvě byla k vidění první bezbranková remíza. Peru překvapivě porazilo Austrálii

I když na obou stranách disponovala mužstva velkými jmény, jakými jsou například Christian Eriksen či Antoine Griezmann, duel mezi Dánskem a Francií, od kterého se čekalo daleko více, nakonec skončil 0:0 a poprvé se tak na letošním MS stalo, že fanoušci v nějakém zápase neuviděli ani jednu branku.

Remíza oběma mužstvům stačila k postupu do osmifinále a obraz hry v Lužnikách tomu odpovídal. Jen málokdy se týmy dostaly do nějakých větších příležitostí, místy, kdysi hráči balón přihrávali jen tak mezi sebou, se ozýval i pískot z hlediště. Pro Dánsko, které ani nechtělo vyhrát, aby nešlo z prvního místa na možného soupeře Argentinu, jež by mohla postoupit ze skupiny D z místa druhého, to tak znamená, že se v osmifinále, ve kterém se tak nakonec utká podle všeho s Chorvatskem, objeví poprvé od roku 2002.

Peruánci se rozloučili s mistrovstvím výhrou i první přesnou trefou na MS po 36 letech a ze hry o postup tak Australany vyřadili

Fotbalisté Austrálie potřebovali ze zápasu s Peru nutně všechny tři body k tomu, aby postoupili do vysněného osmifinále ze skupiny C. Jenže na Australanech nebylo od úvodního hvizdu vidět, že by za postupem šli nějak aktivně. Po osmnácti minutách hry tak tedy toho využil Paolo Guerrero, kapitán jihoamerického celku, jemuž se tehdy podařilo nacentrovatna Carilla, který se tak mohl po střele z voleje radovat z otevvření skóre. Poněkud nečekaně se tak o to v tomto zápase postarali již vyřazení Peruánci. Mimochodem, jednalo se o první gól po dlouhých 36 letech, který tento jihoamerický tým vstřelil na světovém šampionátu. Naposledy se toto Peru povedlo v roce 1982 a stalo se tak po 314 minutách hry na mistrovstvích světa.

Přestože se Australané snažili zareagovat na nepříznivý vývojj utkání, nedokázali si žádný větší tlak vypracovat. O vstřelení gólu se snažil nejprve Thomas Rogic, jemuž však slalom směrem k brance vyšel, to samé už se ale nedá říct o jeho zakončení. Dále mohl vyrovnat na 1:1 Matthew Leckie, před nímž po příhře z Galleseho kopačky zívala prázdná branka, ve skluzu ale prvně jmenovaný Australan nakonec míč netrefil.

Jakoby si Jihoameričané řekli, že se s mistrovstvím rozloučí se ctí a tak již ve druhé půli vstřelili druhou branku, ve které měl prsty opět kapitán Guerrero, jenž tentokrát po vyhraném souboji ve vápně i díky teči umístil balón do sítě a zvýšil tak stav na 2:0. Poté se Australané probudili a zřejmě si řekli, že už je to pořádně nahnuté. I když si jakýs takýs tlak vytvořili, vzešla z toho pouze Arzaniho střela po rohu, která mířila těsně vedle. Následně se do zakončení dostala i australská legenda Tim Cahill, ten ale jen provětral rukavice peruánského gólmana Santamaríi. Nepomohl tentokráte ani Mile Jedinak, jenž přestřelil z přímého kopu. Australané, stejně jako Peru, tak tedy na šampionátu v Rusku končí již po skupinové fázi.

Konečné výsledky:

SKUPINA C:

Dánsko - Francie 0:0

Austrálie - Peru 0:2

Branky: 18. Carrillo, 50. Guerrero