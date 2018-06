MS ve fotbale 2018: Za pět minut dvanáct rozhodla Argentina o postupu. Chorvatsko porazilo Island

Po 14 minutách hry to vypadalo, že by snad Argentina nemusela mít s postupem do osmifinále nakonec žádné problémy. Právě tehdy se Jihoameričané radovali z gólu na 1:0, který nevstřelil nikdo menší než Lionel Messi. Ovšem Nigérie se postupně dostávala do hry a ještě se rozhodla svému soupeři zápas zkomplikovat.

V první půli například chyboval v rozehrávce zkušený Macherano a vyslal tak do brejku Iheanacha, kterému ale v jeho závěru chyběla potřebná odvaha. Messi se stylizoval do role bojovníka a nejen, že se dostával do zakončení, ale především do nich vysílal své spoluhráče. Ve 27. minutě tak třeba přihrál Higuaínovi, jenž ale nedokázal bránícího Uzoha přehodit. Zanedlouho to mohl být opět Messi, který mohl navýšit skóre, z volného přímého kopu zpoza velkého vápna ovšem trefil pouze tyč.

V úvodu druhé pětačtyřicetiminutovky po nedomluvě hned trojice Argentinců zahrávali hráči Nigérie rohový kop. Poté, co se rozehrál pak Macherano stáhl na zem v pokutovém území protihráče a sudí Cakir nekompromisně nařídil penaltu. Z té se trefil Moses a Argentinci byli zralí na ručník.

Hrál se bojovný zápas mezi šestnáctkami, který sledovali s obrovským nápětím nejedny argentinské oči nejeden Argentinec doufal, že z toho obléhání Jihoameričané něco vyprodukují. Jenže do karet jim nehrály nepřesnosti. Blízko ke góluu mohl být na nigérijské straně Ndidi, ovšem ten pálil nad. Navíc byli Afričané blízko ke druhé penaltě, jelikož videorozhodčí nechal přezkoumat ruku Roja v šestnátce, druhou penaltu ale Nigérijci nakonec nekopali.

Poslední desetiminutovku začal nepřesnou ranou Higuaín, o změnu skóre se snažila i Nigérie, konkrétně Ighalo s Ektobem, jenž z přímého kopu trefil jen boční síť. Běžela 86. minuta, když se ke střele napřáhl Rojo, od nějž se balón nakonec do sítě dostal a Argentinci včetně Diega Maradony se dostali do extáze. Protože žádná reakce už nepřišla, Argentina se mohla radovat z postupu.

Chorvaté svá velká jména šetřily, i tak Islanďany porazili a Seveřané tak končí již po skupinách

Vzhledem k tomu, že Chorvatsko už mělo postup do osmifinále zajištěné, kouč Dalič se rozhodl pošetřit své největší hvězdy na právě důležitější osmifinále a tak se na lavičce objevila taková jména jako Mandžukič, Rakitič, Pivarič či Subašič. Do základu se tak dostali nováčci, kteří se tak mohli ukázat světu, řídili je zkušení Modrič s Kovačičem. Protože Island, kterému šlo o všechno, vstoupil do zápasu s vyčkávací taktikou a nejen s tou, ale i s novým stoperským duem Ingason - Sigurdsson, svoji převahu na míči Chorvaté nepřetavili do nějakého souvislejšího tlaku, na jehož konci by byly nějaké větší příležitosti.

I proto si tak na první střelu museli fanoušci v Rostově na Donu počkat až po odehraní prvních 30 minut. Postarali se o ni ale Islanďané, konkrétně Magnusson, jenž zakončoval v krátké době za sebou dvakrát hlavou, zanedlouho pak z hranice šestnáctky vyslal střelu těsně vedle levé tyče Finnbogason. Ještě před odchodem do kaabin mohl změnit bezbrankové skóre Bjarnason, jenž po úderu loktem hrál s tamponem v nose, ale nepodařilo se muto a to podobně jako Gunnarsanovi, proti němuž se svým zákrokem vytáhl gólman Kalinič.

Po obrátce měli více ze hry Seveřané, ovšem byli to nakonec oni, kteří jako první inkasovali. Zasloužil se o to Badelj, který sice nejprve svou utěšenou pumelicí trefil břevno, poté ale přeci jenom po přihrávce Pivariče skóroval, 1:0 pro Chorvatsko. Ingason pak dvakrát hlavičkoval, aby duel srovnal, při jeho druhé příležitosti trefil pouze břevno. V 67. minutě pak Kramarič zahrozil svou ztečovanou střelou, poté jakoby si oba týmy na chvíli daly menší půst a obě obrany si mohly odpočinout.

To však trvalo do doby, kdy se do šance dostal Bjarnanson, přestože se zde jednalo o ofsajdovou situaci, jenže ten nakonec centrovaný balón do sítě soupeře nezamířil. To se podařilo až Sigurdssonovi, jenž čtvrt hodiny před koncem zahrával penaltu poté, co rukou zahrál Lovren a Island tak tedy vyrovnal 1:1 a opět získal naději na úspěch. Ten ale nepřišel, především proto, že Chorvaté si už závěr zápasu kontrolovali, naopak se jim ještě podařilo vrátit vedení na svou stranu a to díky přesné treefě Perišiče. Chorvatsko tak tedy vyhrálo 2:1 a zatímco to postupuje do osmifinále z prvního místa s devíti body, Islanďané končí.

Po úterním hracím dni jsou tak známy další osmifinálové dvojice. V další fázi turnaje se tak spolu mimo jiné střetnou Francouzi s Argentinou a Dánové s Chorvatskem.

Konečné výsledky:

SKUPINA D:

Nigérie - Argentina 1:2

Branky: 49. Moses (z pen.) - 14. Messi, 86. Rojo

Island - Chorvatsko 1:2

Branky: 76. Sigurdsson (z pen.) - 53. Badelj, 90. Perišič