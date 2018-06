MS ve fotbale: Úřadující šampiony potupil outsider a jedou domů. Švédsko rozstřílelo Mexiko

Kdo se dostal do Evropy? Německem otřásá uprchlický skandál

V zamotané skupině F neměl před posledními duely nikdo nic jisté. Nejlépe na tom byli se šesti body vedoucí Mexičani, kteří dnes narazili na tříbodové Švédsko. Na úřadující mistry světa z Německa čekala Jižní Korea. Výsledek byl překvapivý - domů jedou Němci a navíc po prohře s outsiderem z Asie.

Švédové si postup vystříleli ve druhém poločase

Teprve druhý vzájemný zápas Mexika a Švédska na světových šampionátech v prvním poločase branku nepřinesl. Seveřané, kteří v minulém utkání podlehli Německu až po trestném kopu Kroose z nastaveného času, byli ale lepším týmem. Mexický gólman Ochoa se musel činit proti pokusům Berga a Forsberga.

Švédsko udeřilo až v 50. minutě. Míč nejprve špatně trefil Claesson, aby se pak dostal až na kopačku Augustinssona, který propálil Ochou. Švédové tak rázem postupovali, protože v souběžně hraném zápase Německo pouze remizovalo s Jižní Koreou.

Akcie svěřenců kouče Anderssona ještě více stouply o dvanáct minut později. To se přesně do horního rohu mexické branky trefil z penalty nařízené za faul na Berga Granqvist. A když navíc dal Álvarez vlastní branku, tak byl postup Švédů do osmifinále jistou záležitostí.

Mexiko muselo čekat na to, jak se povedou Němci, kteří nesměli porazit Koreu.

Obhájci balí kufry po potupné prohře s Jižní Koreou

Němci se ale zařadili do zástupu mistrů světa, kteří na dalším šampionátu nepostoupili ze základní skupiny. Jejich špatná hra proti Jižní Korey k tomu ovšem přímo vybízela. Brankáře Neuera mohl pokořit například Hung-min, aktivní Asiaté si vypracovali i další příležitosti.

Evidentně unavení Němci potřebovali vyhrát alespoň 1:0 a spoléhat se na to, že Mexiko ve druhém duelu nevstřelí branku. Závěr zápasu ale vůbec nezvládli. Zklamali v útoku a co víc, dvakrát inkasovali. Nejprve po rohu dostal míč za Neuerova záda Kim Jong-Kwon a pak ještě do prázdné branky skóroval Son Hung-min.

Auf wiedersehen Deutschland...

Konečné výsledky MS ve fotbale (27. 6. 2018)

Skupina F

Mexiko - Švédsko 0:3 (0:0)

Branky: 50. Augustinsson (Claesson), 62. Granqvist (pen.), 74. E. Álvarez (vlastní)



Jižní Korea - Německo 2:0 (0:0)

Branky: 90+4. Kim Jong-kwon, 90+6. Son Hung-min





Nejlepší střelci:

5 branek: Kane (Anglie)

4 branky: Ronaldo (Portugalsko), Lukaku (Belgie)

3 branky: Čeryšev (Rusko), Costa (Španělsko)