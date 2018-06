Je v Rusku bezpečněji než v Londýně? Angličtí fanoušci se ptají, proč byly ty obavy

"Bylo to pár vteřin před živým vstupem do vysílání z Leninova náměstí v Nižním Novgorodu před zápasem Anglie s Panamou, když k nám přišli dva statní, asi dvacetiletí mládenci, opilí na šrot. To, co se pak stalo, mě ohromilo. Stáli klidně a tiše za kamerou a poslouchali, co říkám do vysílání. Neskočili po mně, ani mě neuráželi. Když jsem skončil, ukázali palec nahoru a s úsměvem odkráčeli pryč," vyprávěl svůj zážitek zmiňovaný novinář, který neopoměl dodat, že pokud by se něcotakového dělo v Británii, skončilo by to daleko hůře.

Je pravda, že v ruských ulicích fanoušci policii vidí a že jsou bezpečnostní opatření velmi přísná, ovšem to, co se psalo o Rusku před světovým šampionátem, se nakonec ukazuje, že tak nebylo úplně založené na pravdě. "Obavy z chuligánů a nevraživosti Rusů blednou," cituje agentura Reuters svého zpravodaje Andrewa Cawthorna.

Právě kvůli zprávám, které se o Rusku šířily před mistrovstvím nakonec na fotbalový svátek dorazilo nejméně Angličanů během posledních tří dekád. V těchto dnech naopak můžou být návštěvníci Ruska svědky toho, že Rusové spolu s Angličany třeba zpívají oslavné chorály. A podle Kevina Milese z federace fotbalových fanoušků není vyloučeno, že v dalších dnech se jejich počet navýší. "Atmosféra je skvělá, místní jsou báječní," uvedl jeden z anglických fanoušků s pivem v ruce Charlie Carline. Slova chvály míří i opačným směrem z ruských úst. "Jsou moc milí, stejně jako fanoušci z jiných zemí. Nejsou to nestvůry, jak si někteří mysleli," tvrdí o Ostrovanech servírka Taťjana Vasiljevová.

I přesto se ale najdou problémy. Opilá dvojice Britů musela být kvůli výtržnosti vyhozena z vlaku do Volgogradu, další Britové pak byli zachyceni kamerami jak hajlují. Další Angličané se naopak ve Volgogradu poklonili Rusům padlým při bitvě o Staliingrad. "Necítím tu žádné nepřátelství. Toto je opravdové Rusko - a nemá nic společného s tím, co jsme čekali," řekl další fanoušek Angličanů Chad Thomas.