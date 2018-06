MS ve fotbale: Žluté karty rozhodly o postupu Japonska. Dále jde i Kolumbie, smutní Senegal

— Autor: -sel / EuroZprávy.cz

Samara - Zamotaná skupina H nakonec vyslala do osmifinále Kolumbii a Japonsko. Stalo se tak po výhře jihoamerického celku 1:0 nad Senegalem, trefil se Mina. Tento výsledek hrál do karet Japonsku, a to doslova. Asiaté totiž postupují i přes prohru 0:1 s Polskem díky menšímu počtu žlutých karet. Skupina G už byla rozhodnutá. Střetnutí postupujících vyhrála Belgie 1:0 nad Anglií. Panama pak podlehla 1:2 Tunisku.