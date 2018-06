Z Hané do Iráku? O fotbalistu Olomouce se zajímá tamní reprezentace

Kdo se dostal do Evropy? Německem otřásá uprchlický skandál

Dvaadvacetiletý odchovanec mužstva z Hané toho sice v uplynulém ročníku v české nejvyšší soutěži mnoho nenahrál, ale i tak se jedná o velmi zajímavého borce. Mimo jiné si připsal 31 utkání za české mládežnické výběry.

Yunisův otec navíc pochází z Iráku, což přidává mladému forvardovi na zajímavosti. Na sociálních sítích ho sledují tisíce fanoušků z arabských zemí.

"A z Iráku je zájem o to, abych je reprezentoval. Hodně mě sledují, už byly i nějaké kontakty a chtěli, abych přijel na kemp. Pořád mám možnost dostat se do kádru české jednadvacítky, která hraje kvalifikaci o mistrovství Evropy, i když je malá šance postoupit. Uvidíme, jak se to vyvrbí," prozradil pro idnes.cz Yunis.

Kterou cestu hráč, který minulý podzim hostoval v polských Katowicích, zvolí, se jistě brzy dozvíme.