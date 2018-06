MS ve fotbale 2018: Skvělý zápas na úvod osmifinále. Messi s Argentinou jede po porážce od Francie 3:4 domů

Osmifinálový program právě probíhajícího mistrovství světa ve fotbale v Rusku začal v sobotu odoledne duelem mezi Francií a Argentinou a přestože veřejnost čekala atrktivní podívanou spíše až večer, kdy se Uruguay střetne s Poortugalskem, tak ani úvodní osmifinále hrané v Kazani nikterak nezklamalo.

Všichni se ptali, jak to bude s Argentinou po jejích ne zrovna podařených výkonech ve skupině, které vyústily i v problémy mezi hráči a trenérem Sampaolim, ovšem po posledním zápase s Nigérií, kde se ukázal jako bojovník Lionel Messi, dával Jihoameričanům jistou naději. Jenže jejím soupeřem byla Francie, která sice ve skupině nijak nezářila, proti Argentině ale předvedla svůj nejlepší fotbal. Plné hřiště bylo Mbappého, jenž udivoval svými sprinterskými dovednostmi, ale stejně tak bylo hrřiště plné i Antoina Griezmanna. Právě tito dva zmiňovaní Francouzi se postarali o první gól v utkání. Zatímco prvního po neuvěřitelném sprintu v šestnáctce faulovali, druhý pak tedy ve 13. minutě proměnil následnou penaltu, 1:0 pro Francii.

V následujících minutách to byli tedy Argentinci, kteří museli na nepříznivý stav zareagovat a na vyrovnávací branku si tak museli počkat až do doby těsně před odchodem do kabin. Na takovou ránu se ale čekat tak dlouho vyplatilo. K míči se před vápnem dostal úplně volný Di María a ten svým projektilem nedal gólmanovi Llorisovi žádnou šanci, 1:1. Krátce po obrátce pak přišel vedoucí gól Argentinců, přičemž nejprve vypálil Messi, jeho ránu však nakonec tečí usměrnil do sítě spoluhráč Mercado, 1:2.

Pak už ale začali úřadovat až zabijáckým způsobem Francouzi, nejdříve v 58. minutě přišel z levé strany centr, do kterého neuvěřitelně opřel Pavárd a svým volejem si řekl o to, aby se dostal do highlightů nejlepších momentů tohoto mistrovství. Po neskutečné ráně vyrovnal na 2:2. Následně se o obrat v zápase postaral Mbappé, jenž se nejprve ke skórování dostal po kličce ve vápně a který pak skóroval ještě jednou poté, co gólovou situaci připravil svým pasem Giroud. Bylo to tak 4:2 a vypadalo to, že pro finalisty posledního mistrovství světa tento turnaj jistojistě končí. Agüero nakonec v samotném závěru už jen snížil na konečných 4:3 pro Francii.

Lionel Messi, jenž má doma pět Zlatých míčů, se tak nedočkal trofeje ze světového šampionátu. Stale mu tak chybí a není jisté, zda o něj ještě bude někdy bojovat. Není totiž vyloučeno, že se rozolučí s argentinským reprezentačním dresem.

Francie naopak bude čekat na svého čtvrtfinálového soupeře, jenž vzejde ze sobotního večerního a opět zajímavého osmifinálového duelu Uruguay vs. Portugalsko.

Konečný výsledek osmifinále:

Francie - Argentina 4:3

Branky: 64. a 68. Mbappé, 13. z pen. Griezmann, 57. Pavard - 41. Di María, 48. Mercado, 90.+3 Agüero