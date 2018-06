MS ve fotbale 2018: Po Messim na MS končí i Ronaldo. Zeliminovat ho dokázala Uruguay

Kdo se dostal do Evropy? Německem otřásá uprchlický skandál

Přestože Jihoevropané hráli již od úvodního hvizdu aktivněji než soupeř a snažili se o vstřelení první branky zápasu, to se naopak povedlo jihoamerickému soupeři a to již po sedmi minutách hry. Tehdy Cavani nejprve dostal hru na levou stranu, odtamtud přišel balón zase k němu v době, kdy se pohyboval u zadní tyče a hlavou otevřel z první akce Uruguajců skóre, 1:0. I když pak Portugalci byli více u míče a na kontě jim přibývala jedna střela za druhou, nicméně urugajská defenziva se nikterak výrazně nezapotila.

A tak mohl navýšit vedení Suárez, jenž se o to nejprve pokoušel zakončením z úhlu, které bylo nakonec zablokované, ve 22. minutě pak měl příležitost z volného přímého kopu, z něhož vyslal střelu po zemi a nadělal menší problémy Patríciovi. Uruguajci se postupem času jakoby stále více chtěli bránit své jednobrankové vedení. Toho chtěl nejprve vyuít Guerreiro, jenž vystřelil zpoza šestnáctky, ale tehdy letěl míč jen těsně nad. Až v 55. minutě se Portugalcům podařilo jihoamerickou zataženost využít a to konkrétnně Pepemu, který nikým nehlídán na penaltovém puntíku hlavičkoval do sítě po centru zleva, 1:1.

Svěřenci nejstaršího kouče na šampionátu Oscara Tábareze se pak přeci jenom zvedli a v 62. minutě se jim nakonec povedlo skórovat. Stalo se tak po tradičním rozehrání akce z jejich strany, což znamenal dlouhý nákop dopředu od gólmana Muslera. Kulatý nesmysl přistal u Bentancoura, jenž ho předal doleva, kde byl přítomen Cavani a ten tak mohl podruhé rozvlnit portugalskou síť, 2:1. Hrdina hrající za Paris Saint Germain pak utkání kvůli problémům z lýtkem nedohrál, ze hřiště pak pomohl sám Cristiano Ronaldo.

Poté už Portugalce tlačil čas a snažili se o vyrovnání. Nejblíže k němu měl hned dvakrát Bernardo Silva, Poprvé po nejisté zákroku gólmana Muslera, prázdnou svatyni ale jen přestřelil. Ve druhém případě pak jeho pokus málem do své sítě nasměroval Nández.

Nervózní závěr už Jihoameričané zvládli, snaha ze strany Portugalska přišla nakonec vniveč a nepomohl an i střídající Quaresma. Mohli to být ještě Uruguajci, kteří mohli zvýšit na 3:0, ale poté, co Suárez nahrál Rodríguezovi, tak druhý jmenovaný netrefil prostor mezi třemi tyčemi.

Uruguay se tedy ve čtvrtfinále utká s Francií.

Konečné výsledky osmifinále:

Uruguay - Portugalsko 2:1

Branky: 7. a 62. Cavani - 55. Pepe