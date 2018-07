MS ve fotbale 2018: Brazílie žádné překvapení nedopustila. Nad Mexikem vyhrála 2:0 a postupuje do čtvrtfinále

Přelomový objev? Lékaři asi zjistili, co vyvolává Alzheimerovu chorobu. Má to v těle skoro každý z nás

Z kraje zápasu to byli spíše Mexičané, kteří dávali favoritům z Brazílie najevo, že se jich rozhodně bát od první minuty nebudou. Už po dvou minutách hry se dostal do první příležitosti Lozano, na tu se snažil odpovědět Nemar svým zakončením z dvaceti metrů, jeho střela ale gólmana Ochou nepřekvapila. V následujících minutách to tak byli Středoameričané, kteří se stále snažili o otevření skóre, se sice dostávali ke střelám, ovšem na neprostupnou defenzivu Brazilců nenašli recpt postupně Hernándes, Herrera ani Vela.

Musel to tak být opět Neymar, aby probudil útočné choutky Brazilců. Hvězda Paris Saint Germain a nejdražší fotbalista na světě nejprve nasprintoval do mexické šestnáctky, kde se ho marně snažil zastavit Álavrez a následně vystřeleli z úhlu. Ani tehdy však gólmana Ochou nepřekonal, jelikož mexickému brankáři se podařilo včas vyběhnout. Poté se do útočení dostávali i další Brazilci jako Gabriel Jesus či Coutinho a Ochoa tak měl o zábavu postaráno. Ochou se ale Brazilcům nakonec do konce první půle prostřelit nepovedlo a tak tedy šly oba týmy do kabin za bezbrankového stavu.

Po návratu na hrací plochu to byli zase Mexičané, kteří jako první zahrozili, konkrétně se tak dělo především po útocích po křídlech, jenže ani ty ke kýženému úspěchu nevedly. Postupem času už to byli spíše Brazilci, kteří se astarali o útočné akce. Do jedné z prvních brazilských šancí ve druhé půli se dostal Coutinho, který po rohovém kopu z penaltového prostoru vypálil, ovšem na gólmana Ochou si nepřišel. V 51. minutě už ale populární mexický muž mezi třemi tyčemi inkasoval a to poté, co Willian přihrával zleva do předbrankového prostoru, kam si mimo jiné nabíhal Neymar a byl to právě on, kdo nakonec otevřel skóre, 1:0 pro Brazílii.

Na dvoubrankový rozdíl pak mohl zvýšit Poulinho, ale mexickou síť nerozvlnil. A přestože to ve druhé půli byli spíše Brazilci, kteří byli více u míče a zdržovali několikrát hru (nejvíce zdržoval Neymar svým poléháváním a zvlášť tím jedním, u kterého se svíjel na zemi, jako kdyby mu šlo o život), Mexičané se nikterak nevzdávali a když už se do protiútoku dostávali, snažili se jich naplno využít. Například Vela byl blízko k vyrovnání.

Pak mohl zvýšit vedení Neymar, střílel ale jen těsně vedle. Jihoameričané si ale přeci jenom vítězství ještě pojistili a to v 90. minutě, kdy Naymarovu předešlou střelu dorazil do branky Firmino.

Konečný výsledek osmifinále:

Brazílie – Mexiko 2:0

Branky: 51. Neymar, 90. Firmino