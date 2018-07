MS ve fotbale 2018: Belgie odvrátila senzaci. S Japonci smazala dvougólovou ztrátu a v závěru dala postupovou trefu

Kdo se dostal do Evropy? Německem otřásá uprchlický skandál

V první pětačtyřicetiminutovce bylo vidět, že Belgie se snažila skórovat v zápase jako první a Japonci měli co dělat, aby tento tlak ustáli. Lukakovi ani Kompanymu se však vsítit branku nepodařilo a tak zahrozili krátce před pauzou Japonci, přičemž výrazně tomu mohl napomoct gólmana Thibaut Courtois, jenž měl problém zachytit přízemní střelu Osaky, který se ale pohyboval v ofsajdu.

Fanoušci se branek dočkali až ve druhé půli, k překvapení všech je jako první vstřelili Asijci. Nejprve ve 48. minutě zakončil střelou k delší tyči brejkovou situaci Haraguči, během které výrazně chyboval Vertonghen. A protože se Belgičanům záhy na to vyrovnat nepodařilo, jelikož Hazard trefil tyč, potrestali je Japonci ještě jednou a to utěšenou pumelicí z dálky z kopačky Inuiho.

Favorité tak v tu chvíli působili na hřišti jako opaření, za to Japonci byli politi živou vodou a byli blízko k další senzaci na šampionátu. Tu ale Belgie po vzpamatování se začala odvracet, když se soustředili na vysoké míče do šestnáctky s vědomím, že Japonci nedisponují zrovna vysokými hráči. Díky tomu tak mohl nejprve hlavou skórovat Vertonghen, který ale chtěl podle všeho původně poslat balón zleva k delší tyči, nakonec ale kulatý nesmysl zaplul do sítě. O vyrovnání se pak postaral střídající Fellaini svou hlavičkou.

Japonci i nadále však hráli svůj sympatický fotbal bez toho, aniž by nějak zdržovali či nenakopávali balóny někam nazdařbům a hráli si svou koukatelnou kombinační hru až do konce. Po rozehrání jejich rohu ovšem v poslední čtvrté nastavené minutě rychlý protiútok na jehož konci pak byl Chadli, pro kterého už nebyl problém míč dostat do japonské branky.

Belgie tak postupuje do čtvrtfinále, kde se utká s Brazilci, Japonci se ale po výtečném výkonu rozhodně nemusí za nic stydět.

Konečný výsledek osmifinále:

Belgie - Japonsko 3:2

Branky: 70. Vertonghen, 74. Fellaini, 90. + 4. Chadli - 48. Haraguči, 53. Inui