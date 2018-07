Ronaldovi snížili výstupní klauzuli. Očekává se o něj boj

Právě celek z Apeninského poloostrova má největší šanci hráče, kterou portugalskou reprezentaci nedokázal dovést na právě probíhajícím mistrovstvím světa v Rusku dál než do osmifinále, kde nestačila na Uruguay, získat.

Připomeňme, že Ronaldo působí v madridském velkoklubu již devět let a po tak dlouhých letech již podle některých ze zákulisí změnil působiště za účelem získání nové výzvy. Pro Juventus by to byla posila, která by mu mohla pomoct k tolik touženému zisku trofeje Ligy mistrů. I proto se mluví o tom, že by mohl Ronaldo v Itálii brát půl milionů liber týdně. To je ale o dost méně, kolik bral Ronaldo v Bílém baletu, kde má ještě smlouvu až do roku 2021.

Kromě Juventusu se o Ronalda zajímá i Paris Saint Germain, proti kterému však hovoří regule finančního Fair play, které musí dodržet uzvlášť ptoé, co loni za astronomickou cenu koupila z Barcelony Neymara. A nejen to. O této letní pauze už se dohodla na spolupráci s gólmanem Gigim Buffonem.