MS ve fotbale 2018: Švédové se dostali po 24 letech do čtvrtfinále. Švýcarsko porazili 1:0

Zpočátku utkání to byli Seveřané, kteří vstoupili do zápasu aktivněji a už po osmi minutách hry se dostali do první příležitosti. Tehdy jim pomohla překonat švýcarskou defenzivu rychlá narážečka, která našla Berga, ovšem ke gólu tato akce nakonec nevedla. Střelu švédského fotbalisty totiž dokázal odvrátit svým obětavým zákrokem Akanji a když se pak snažil míč do sítě dorazit Ekdal, zamířil kulatý nesmysl nad švýcarskou svatyň.

Právě nepřesnost byla hlavním spojovatelem akcí, do kterých se v první půli oba týmy dostávaly. Ještě před touto švédskou akcí se dostali k zakončení Švýcaři, jenže Zuber svou pravačkou zamířil přímo do středu branky a švédský gólman Olsen tak tedy neměl žádný velký problém. Stejně tak si vedl Zuber i o několik minut později, kdy tentokrát zakončoval hlavou.

Většinu času se během první půle hra odehrávala mezi šestnáctkami a bylo tak na obou mužstvech znát, že nechtějí učinit žádnou velkou chybu, po které by snad inkasovala. Téměř po uplynutí půlhodiny hry se ale i tak mohli dodstat do vedení Švédové, Bergovu ránu k tyči ale parádním zákrokem gólman Sommer vyrazil. Pak mohli zase udeřit Švýcaři a to konkrétně Zuber s Džemailim. Oba si sice dokázali vyměnit balón, druhý jmenovaný ale nakonec přestřelil. Stejným neúspěchem skončila i následná švédská akce, na jejíž konci Lustig odcentroval osamocenému Ekdalovi před brankářem Sommerem, jenže Ekdal při snaze zakončit placírkou nakonec branku taktéž vysoko přestřelil.

Ve druhé půli se do první šance dostal Toivonen, jenže z osmi metrů prostor mezi třemi tyčemi netrefil. Pak mohli opět zahrozit Švýcaři po podklouznutí Lustiga, jenomže svěřenci kouče Petkoviče pak následnou protiakci nezakončili nikterak dobře a to tak, že se k zakončení nedostali.

A tak přišla na řadu 66. minuta. Právě tehdy se ke střele zpoza vápna odhodlal naprosto nikým nezpozorován ze švýcarské strany Forsberg, jenž měl štěstí v podobě teči bránící Akanjiho, od nějž se míč nakonec odrazil do sítě a Švédové se mohli radovat z vedení 1:0. O dvougólové vedení se pak mohli postarat Ekdal s Rodríguezem, ale ani jeden se nepotkal s přesností.

Jak se blížil závěr zápasu, Švédové se spíše stáhli před branku a své jednobrankové vedení bránili, naopak kouč Petkovič vyslal na hřiště ofenzivní dduo Embolo-Seferovič, kteří tak vepředu měli pomáhat Drmičovi. Do švédského velkého vápna tak čím dál více létaly centry, po jednom z nich, o který se zasloužil Shaquiri od rohového praporku, hlavičkoval právě střídající Embolo, ale jen do bránícího Lustiga. Od něj pak míč mířil k Forsbergovi, který se pohyboval u brankové čáry. V další příležitosti se ocitl Seferovič, o jehož hlavičku se bez potíží gólman Olsen postaral.

Švýcararský zmar v samotném závěru dokumentovala švédská brejková situace, která skončila faulem Langa na unikajícího Olssona. Sice se nakonec po debatě s videorozhodčím nekopala penalta, jen přímý kop, ale Lang stejně uviděl červenou kartu. Z následného přímého kopu gól nepadl, i tak ale mohla propuknout naplno švédská radost po postupu do čtvrtfinále fotbalového MS, což se Třem korunkám podařilo naposledy před 24 lety.

Konečný výsledek osmifinále:

Švédsko - Švýcarsko 1:0

Branka: 66. Forsberg