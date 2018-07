Po výprasku žádná změna nebude. Löw i nadále povede německou reprezentaci

— Autor: -ddh / EuroZprávy.cz

Berlín - Na fotbalový světový šampionát v Rusku nikterak v růžovém nebudou zrovna vzpomínat němečtí fanoušc, neboť jejich národní tým, jenž navíc obhajoval titul mistrů světa, se na tomtot mistrovství nedokázal probojovat ani ze skupiny do osmifinále. A co víc, ve své skupině skončilo Německo na posledním místě poté, co ve svém posledním duelu až potupně prohráli s Jižní Koreou 0:2. Přesto se však žádná změna na trenérském postu u národního týmu konat nebude. Německý fotbalový svaz totiž během úterního dne potvrdil, že stratéga Joachima Löwa ponechají u kormidla i nadále.