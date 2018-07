MS ve fotbale 2018: Až historický moment. Anglii se podařilo postoupit na penalty

Přelomový objev? Lékaři asi zjistili, co vyvolává Alzheimerovu chorobu. Má to v těle skoro každý z nás

Jihoameričané byli po většinu času v první pětačtyřicetiminutovce pod tlakem Anglie, ale protože oba týmy se navzájem dostatečně kontrolovaly, k mnoha příležitostem se hráči na obou stranách příliš nedostali. A tak možná nejzajíavější bylo sledovat debatující Kolumbijce poté, co nesouhlasili s postavenou zdí při volném přímém ke konci prvního dějství.

Debaty se konaly i poté, co krátce před uplynutím hodiny hry rozhodl sudí o penaltě pro Anglii. Trvalo to několik minut, než si Harry Kane postavil míč na puntík a situaci rozehrál. A to nakonec tak, že poddaní Jejího veličenstva vedli 1:0. Mimochodem, pro forvarda Tottenhamu to byl již šestý gól na šampionátu a přibližuje se tak svému cíli: zisku kopačky pro nejlepšího kanonýra turnaje.

Hráči Albionu doufali, že se Kolumbijcům nepodaří do konce základní hrací doby skórovat. Jenže to se mýlili. Ve třetí minutě nastavení totiž Jihoameričané zahrávali rohový kop, který našel hlavu Miny, jenž tak navázal na svá předešlá vystoupení na mistrovství a tak tedy vyrovnal na 1:1.

V prodloužení bylo na obou celcích vidět, že už je jejich materiál značně unaven, přesto byli nejblíže ke gólu Angličané, ovšem Rose ve 115. minutě střílel jen těsně vedle. A tak zápas musel rozhodnout penaltovvý rozstřel, tedy noční můra anglického fotbalu. Kolik velkých turnajů musela Anglie opustit poté, co nezvlíádla penalty.

Na kahánku měla i nyní poté, co svou penaltu ve druhé sérii neproměnil Henderson, ale protože následně nedal ani Uribe spolu s Baccou, bylo to na Ericu Dierovi, aby tým kouče Garetha Southgatea dostal do vysněného čtvrtfinále. A i když si na Dierovu střelu gólman Ospina přeci jen sáhl, zamezit jí cestu dosítě už nedokázal a Anglie se tak mohla po prolomení penaltového prokletí začít radovat.

Dodejme, že čtvrtfinálový program začíná po dvou dnech volna av této fázi se Anglie střetne se Švédy.

Konečné výsledky osmifinále:

Kolumbie - Anglie 1:1 po prodl. (1:1, 0:0), pen. 3:4

Branky: 90. + 3. Mina - 58. Kane (z pen.)