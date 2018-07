Reprezentační brankář mění působiště! Z Basileje přestupuje do Španělska

Co vlastně pijeme? Vědci zjistili, co obsahuje balená voda

Vaclíka ještě čeká potřebná zdravotní prohlídka a pokud vše půjde dobře, v nejbližších hodinách se gólman stane součástí celku, který v uplynulé sezóně 2017/18 skončil ve španělské nejvyšší soutěži na sedmé příčce. Pokud by vše klaplo, Tomáš Vaclík by tak působiště změnil poprvé od roku 2014, právě tehdy totiž do Basileje, kde hrál společně s dalším českým reprezentantem Markem Suchým, přišel. Mimochodem, devětadvacetiletý fotbalista měl se švýcarským klubem uzavřený kontrakt ještě na další tři roky.

Dodejme, že Vaclík začínal nejprve v Ostravě ve Vítkovicích, odtud pak odešel do Prahy, kde oblékal dresy Žižkova a Sparty a poté, co v nejvyšší tuzemské soutěži nastoupil k 87 duelům, odešel do Švýcarska, kde pro změnu odehrál celkem 169 soutěžních zápasů. Vedle toho je v současnosti reprezentační jedničkou a za český A-tým si zahrál ve 20 utkáních.

Pro Sevillu je Vaclík v pořadí již třetí posilou a má velkou šanci se v Seville uchytit. Už proto, že o jeho dva nové kolegy Sergia Rica a Davida Soriu je velký zájem.