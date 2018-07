Přestup už je zřejmě na dohled. Ronaldo podle všeho míří do Juventusu i díky Fiatu

Co vlastně pijeme? Vědci zjistili, co obsahuje balená voda

Život v blízkosti uprchlického tábora v Řecku? Místní jsou připraveni vzít zákon do vlastních rukou!

Do Jordánska míří desítky tisíc syrských uprchlíků. OSN žádá o otevření hranic

Přelomový objev? Lékaři asi zjistili, co vyvolává Alzheimerovu chorobu. Má to v těle skoro každý z nás

Sám Ronaldo už měl prý nabídku ze strany klubu z Apeninského poloostrova přijmout, k potřebné dohodě mezi oběma stranami ale zatím ještě nedošlo. Tím hlavním důvodem je fakt, že Bílý balet požaduje odstupné vyšší než 100 milionů eur, alespoň tak o tom informuje španělský deník AS. To, že se něco chystá, svědčí i skutečnost, že se kouč Massimiliano Allegri rozhodl předčasně vrátit ze své dovolené a to proto, že se má sejít se šéfem turínského celku Andreou Agnellim. V těchto chvílích probíhají jednání mezi prezidentem Realu Madrid Florentinem Pérezem a agentem Cristiana Ronalda Jorgem Mendesem a čeká se, až jaké vzejdou z tohoto jednání výsledky.

Není rozhodně bez zajímavosti, že, jak alespoň píšou média, pomáhá s přestupem do Itálie Ronaldovi firma Adidas, přestože je Portugalec v současnosti tváří konkureční firmy Nike. Automobilka Fiat má pak uhradit Ronaldovi část jeho platu, jež se má pohybovat ve výši 30 milionů eur ročně, což je čtyřikrát více, než jaký plat dostal dosud nejlépe placený hráč Juventusu Gonzal Higuaín.

Zatímco v Realu Madrid má stále smlouvu uzavřenou do roku 2021, Juventus mu nabízí kontrakt až do roku 2022. Před několika dny vyšlo najevo, že v Realu snížili Ronaldovi výstupní klauzuli a tak mají zájemci větší šanci tohoto třiatřicetiletého forvarda získat. V Turíně by se mohl Ronaldo objevit již tento týden v sobotu.