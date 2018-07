MS ve fotbale 2018: Francouzi bez větších potíží porazili Uruguay a stali se prvními semifinalisty

19:02

Moskva - V pátek odstartovaly čtvrtfinálové souboje v rámci právě probíhajícího světového šampionátu v Rusku. Jako první se v tento den představili fotbalisté Uruguaye a Francie a byl to nakonec evropský celek, který tak jako první postoupil do bojů o cenné kovy. Svěřenci kouče Didiera Deschampse vstřelili v zápase dvě branky a v obou případech měl prsty Antoine Griezmann. Ten totiž nejprve na první gól nacentroval, přičemž adresátem tohoto centru byl krátce před přestávkou skórující Varane. Druhou branku pak ve druhé půli vstřelil sám Griezmann, když pak chyboval při zákroku gólman Muslera. Francie tak tedy nyní čeká na semifinálového soupeře, jenž vzejde z večerního duelu Brazílie vs. Belgie.