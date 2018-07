Historický přestup se blíží! Egypťan Trézéguet už je jednou nohou v Edenu

— Autor: -sel / EuroZprávy.cz

Praha - Do pražské Slavie zřejmě opravdu přestoupí egyptský reprezentant Mahmoud Ahmed Ibrahim Hassan, kterého fotbalový svět zná pod přezdívkou Trézéguet. V Praze by měl podepsat čtyřletou smlouvu a do turecké Kasimpasy by ze slávistické peněženky mělo putovat 5 milionů eur (přibližně 130 milionů korun). S informací o nejdražším přestupu české historie přišel isport.cz