Z přestupu nakonec zřejmě sešlo. Egypťan Trézéguet svůj transfer zatím pozdržel

O třiadvacetiletého hráče byl v posledních dnech na přestupovém trhu veliký zájem, mezi těmi hlavními zájemci byl vedle pražské Slavie i turecký Galatasary Istanbul a proto tak to byla právě turecká média, která během tohoto dne už psala o transferu Trézégueta do Prahy jako o skoro hotové věci. Například televizní stanice Aspor či zpravodajský server Kralspor už informovaly o tom, že měl snad Trézéguet zamířit do české metropolu na onu zmiňovanou lékařskou prohlídku a že by měl do Slavie zamířit za 5,9 milonů eur.

Přestože už viceprezident Kasimpasy, tedy klubu, kde tedy zatím stále ještě Trézéguet působí, Hasan Hilmi Öksüz hovořil podle serveru futbalarena.com o tomto přestupu jako již o dohodnutém, oficiální potvrzení z obou dosud nevyšlo a zřejmě tak už ani nevyjde. "Slavia v dopise potvrdila, že zaplatí 5 miliónů eur, a hráč odjel na zdravotní prohlídku," uvedl konkrétně jen tak pro pořádek Öksüz pro futbalarena.com.

Egypťan, jenž v egyptské reprezentaci doposud za 29 duelů nastřílel dvě branky a který nastoupil za Egypt ve všech třech duelech základní skupiny na mistrovství světa v Rusku, ale přestup do Slavie nakonec pozdržel. "Stále jsem hráčem Kasimpasy. Nejsem si jistý, zda odejdu, nebo zůstanu. Nechávám otevřené všechny možnosti," řekl ve středu odpoledne serveru kingfut.com sám Hasan.

Připomeňme, že tento talentovaný Egypťan je odchovancem klub Al Ahlí, ze kterého před třemi lety zamířil do Anderlechtu Brusel, kde nejprve hostoval a nakonec tam i přestoupil. V Belgii oblékal i dres Mouscronu, v minulé sezóně hrál v Kasimpase. Tam na sebe upozornil čtrnácti vstřelenými brankami ve 29 odehraných zápasech. I díky tomuto výkonu si ho v tomto tureckém klubu považovali na tolik, že nakonec uplatnil opci ve výši dva miliony eur.