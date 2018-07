MS ve fotbale 2018: Angličané do vysněného finále nepostoupili. Nestačili na Chorvaty

Čerpání dovolené: Víte, na co máte vůbec právo?

Přelomový objev? Lékaři asi zjistili, co vyvolává Alzheimerovu chorobu. Má to v těle skoro každý z nás

Zatímco kouč Albionu Gareth Southgate vsadil na základní sestavu, kterou vyslal jak do osmifinále, tak i do čtvrtfinále, jeho chorvatský protějšek Zlatko Dalič přeci jenom jednu změnu provedl. Na hrací plochu se tentokrát od první minuty nepodíval Kramarič, díky němuž tato balkánská země postoupila právě mezi nejlepší čtyři mužstva turnaje, ale naopak do základu poslal Brozoviče.

Jako první se v semifinálovém duelu radovali angličtí fanoušci a to už po pěti minutách hry. Právě tehdy totiž fotbalisté z Ostrovů zahrávali volný přímý kop a kdo jiný než Angličané měli dát branku ze standardní situace. Nejinak tomu bylo tedy i tentokrát, k míči se postavil Trippier a byl to právě tento obránce, jenž se svou pěknou střelou zasloužil o otevření skóre, 1:0 pro Anglii.

Její soupeř se dlouho vzpamatovával z toho, že tak rychle v zápase inkasoval, až za patnáct minut se dostal do příležitosti, ze které mohl odpovědět. Ani jeden Perišičův pokus z větší vzdálenosti však žádné potíže gólmanovi Pickfordovi nenadělalo. Až ve 31. minutě se poprvé Pickford trochu více zapotil. Ale Rebičova střela tehdy mířila jen doprostřed anglické svatyně. A tak to mohli být opět svěřenci Garetha Southgatea, kteří mohli navýšit své vedení, konkrétně se to mohlo podařit Allimu, jemuž míč předložil Kane, ovšem prvně jmenovaný ještě míč nabízel Lingardovi a až ten v šanci nakonec minul. Těsně před odchodem do kabin pak mohli vyrovnat Chorvaté, ale Rakitič neuspěl, stejně tak jako Modrič se svým centrem.

V úvodu druhé části to vypadalo, že si už budou angličanésvé vedení kontrolovata třeba ho chtít i navýšit, ovšem Trippierův centr na Kanea byl nepřesný. Postupem času se však chorvatská hra zlepšovala, nejprve se přihlásil se svou šancí Strinič, ale svou finální přihrávku nebude řadit mezi ty nejpřesnější, následně zakončoval Perišič, ale proti němu stála defenzivní linie Anglie. Ta ale nakonec kapitulovala v 68. minutě, tehdy Vrsaljko zleva poslal centr do pokutového území, na který nedokázal dobře zareagovat bránící Walker a i díky tomu tak Perišič mohl postarat o vyrovnávací branku, 1:1.

Perišič se v 71. minutě mohl zapsat do střelecké listiny zapsat ještě jednou, ale tehdy zamířil pouze do tyče. Zanedlouho mohl rozradostnit Britské ostrovy Lingard, jenže ten ani tentokrát nerozvlnil síť za Subašičovými zády. Ještě v základní hrací době mohl balkánský celek rozhodnout o svém postupu, Mandžukičovi se to ale nepodařilo.

Stejně jako v osmifinále proti Dánsku a ve čtvrtfinále proti Rusku, tak i nyní v semifinále museli chorvatští fotbalisté absolvovat prodloužení. Hra měla za sebou skoro 100 minut, když mohl Albion skórovat, konkrétně Stones, ovšem jeho zakončení odvrátil svou hlavičkou Vrsaljko. Opět mohl skórovat i Mandžukič, ale ani tentokrát se mu to nepodařilo. Z pěti metrů se mu zkrátka Pickforda nepovedlo prostřelit.

Nakonec se to ale Mandžukičovi přeci jen povedlo a to ve druhé části prodloužení. Satlo se tak po Perišičově posunutí míče hlavou směrem dopředu, kde už byl na číhané právě zmiňovaný forvard, který pak zanedlouho musel být střídán kvůli křečím. To samé potkalo i Trippiera, jenže ten střídán být nemohl, protože Angličané už všechna svá střídání využila a tak museli nakonec dohrávat o deseti. Sice se všelijak možně Angličané snažili dostat balón blíž k soupeřově brance, ovšem síly ubývaly a nepomohla ani tomu standarda v posledních vteřinách zápasu.

Chorvatská radost tedy mohla propuknout naplno a může se tak těšit na historický zápas, jenž v neděli proběhne opět v moskevských Lužnikách.

Konečný výsledek semifinále:

Chorvatsko - Anglie 2:1 (1:1, 0:1) po prodloužení

Branky: 68. Perišič, 109. Mandžukič - 5. Trippier