Povede egyptskou fotbalovou reprezentaci Čech? Mezi kandidáty je i bývalý kouč Slavie

Káhira - Fotbalový národní tým Egypta patří mezi ta mužstva, která po vyřazení z letošního fotbalového MS v Rusku hledá nového trenéra. Post hlavního kouče tohoto týmu je volný poté, co byl odvolán Héctor Cúper, jemuž se s partou, jejíž hlavní hvězdou byl nepochybně útočník Liverpoolu Mohammed Salah, nepodařilo postoupit ze skupiny do vyřazovacích bojů. Jeho nástupcem by se mimo jiné mohl stát i bývalý kouč Liberce či pražské Slavie Jaroslav Šilhavý. Informoval o tom alespoň web aldewaan.com.