Představení v hollywoodském stylu. Co všechno obnáší Ronaldův příchod do Turína?

V neděli večer bude upřen zrak světových médií do italského Turína. Právě tehdy totiž přicestuje do tohoto města očekávaná fotbalová hvězda Cristiano Ronaldo, který v předešlých dnech podepsal novou smlouvu právě s Juventusem Turín a který je v současnosti na rodinné dovolené v Řecku. V pondělí pak bude oficiálně uvítán v klubu coby nová posila.

Ještě před tím, než se během odpoledne uskuteční tisková konference, bude muset třiatřicetiletý útočník ještě absolvovat potřebnou zdravotní prohlídku. V devět večer pak pořádá klub velkolepou akci pro fanoušky, při které by měl být představen právě Ronaldo, navíc si u toho užijí ohňostroj i hudbu. "Noc v hollywoodském stylu pro Ronalda," hlásá titulek zmiňovaného deníku Gazzetta dello Sport.

Také se v těchto dnech řeší, kde bude Cristiano Ronaldo během svého působení v Turíně bydlet. Klubové vedení mu tak zařizuje byt v místech, kde žije i bývalý český reprezetant a současný viceprezident Juventusu Pavel Nedvěd.

Co se týče bombastických nákupů, Ronaldem by to v případě Juventusu nemuselo vůbec končit. Už nyní se totiž spekuluje o tom, že by opět z Realu Madrid mohl do Juventusu stěhovat obránce Marcelo. Jak totiž připomíná deník Corriere della Sera, právě Brazilec Marcelo patří mezi největší přátele Cristiana Ronalda.