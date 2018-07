Bílý balet hledá náhradu za Ronalda. O "nejlepšího herce na MS" velkoklub nestojí

Byl to po zmiňovaném odchodu Cristiana Ronalda z Realu Madrid další bombastický přestup během tohoto letního přestupového období, kdyby došlo k realizaci transferu brazilské hvězdy Neymara z Paříže právě do Madridu. A ještě v pátek večer to vypadalo, že by k tomu nebylo daleko. Už prý vyšly najevo informace o tom, že měl snad kontaktovat Neymarova otce šéf skautingu Bílého baletu a obě tyto strany tak již měly vyjednávat o podmínkách tohoto přestupu. Dokonce podle serveru globoesporte.com už měl jeden z nejvlivnějších klubových agentů Juni Calafat tvrdit, že v Madridu chtějí Brazilce do začátku nadcházející sezóny 2018/19.

Je to mimochodem rok, co svět obletěla zpráva o nejdražším přestupu v historii poté, co Neymar zamířil z Barcelony do Paris Saint Germain za astronomických 222 milionů eur (tedy zhruba 6 miliard korun). „Barcelono, děkuju za všechno! Paříž je jedním z nejambicióznějších klubů, jsem připravený na tuhle výzvu," uvedl tehdy na adresu katalánského celku brazilský útočník.

Ve francouzské nejvyšší fotbalové soutěži pak Neymar předvedl své kvality, když si držel bilanci jednoho gólu na zápas, během dvaceti odehraných utkání totiž vstřelil celkem devatenáct branek. Od letošního jara se ale potýkal se zraněním a dával se do kupy, aby stihl letošní fotbalové mistrovství světa v Rusku.

Média upozorňovala i na to, že v Neymarově smlouvě s pařížským celkem neexistuje žádná klauzule, díky které by mohl Real Madrid získat Neymara okamžitě, i tak ale už byly informace o tom, že by k tomuto transferu mělo přeci jen dojít.

Netrvalo to však dlouho a všechna spojení s Neymarem právě Real Madrid rázně zpřetrhal. "Vzhledem k neustálým informacím, které spojují náš klub s Neymarem, chceme upřesnit, že žádnou takovou nabídku neplánujeme. Vztahy mezi oběma kluby jsou mimořádné, takže pokud bychom uvažovali o přestupu hráče z PSG, kontaktovali bychom nejprve klub," napsal konkrétně Bílý balet ve svém prohlášení, které uveřejnil na klubovém webu.

Novináři už ale opět rozdmýchávají další spekulace o tom, kdi by měl do španělské metropole přestoupit. Tentokrát je prý k tomu velice blízko belgický reprezentant Eden Hazard hrající na Stamford Bridge v dresu Chelsea. Jak informuje deník Daily Mail, madridský velkoklub by neváhal tohoto fotbalistu koupit za až 150 milionů liber. Vedle toho by pak mohl do klubu z Pyrenejského poloostrova zamířit i Mauro Icardi, Argentinec ve službách Interu Milán. V jeho prospěch hovoří fakt, že se v jeho kontraktu do 15. července výkupní klauzuli a to ve výši 110 milionů eur. Nový kormidelník Realu Madrid Julen Lopetequi¨by pak rád i nadále spolupracoval s Rodrigem.