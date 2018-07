Kdy skončí propad nejúspěšnějšího týmu? Spartě se zatím nedaří

Mají si mladí na co stěžovat? V Německu je maturita nevídaný luxus, jinde jsou na tom ještě hůř

V generálce na sobotní domácí derby s Duklou Sparťané prohráli s polským týmem Zaglebie Lubin 1:2. Celkově se jim v přípravných zápasech podařilo vyhrát pouze dvakrát ze sedmi pokusů.

„Máme v zápasech hluchá místa, ale zároveň máme i dost šancí, které bohužel neproměňujeme pravidelně. Věřím, že když se zlepšíme v zakončení a budeme dávat góly, tak budeme vyhrávat. Měli jsme dost šancí i proti Lubinu na to, abychom vyhráli. Je to i o kvalitě finální fáze a přihrávky do šance,“ komentuje trenér Hapal na sparťanském webu současnou situaci.

Nyní musí na Letné zapomenout na minulé neúspěchy a soustředit se na nový ligový ročník.

„Museli jsme během přípravy řešit i určité zdravotní problémy, takže jsme museli měnit plány do zápasů. Jsme zklamaní z výsledků v přípravě, všichni musí přidat, abychom byli úspěšní. Na první zápas budeme nachystaní tak, aby byly výsledky lepší, než v přípravném období. Moc jsme toho v přípravě nevyhráli. Je to jen na nás, aby byl tým za týden nachystán lépe,“ má jasno Hapal.



A kteří hráči proti Dukle nastoupí?

"Stoperská dvojice Kaya-Štětina je osvědčená, vyzkoušená. Navíc víme, že Radaković nemůže první kolo hrát. Může tam hrát případně i Costa, tak se musíme rozhodnou, kdo ještě nastoupí. Ristić hrál lépe než v předchozím zápase, dal pěkný gól, ale stejně jako další hráči by měli hru zrychlit, čímž bychom si mohli pomoct jako celý tým,“ vidí stále možnost ke zlepšení Hapal.

„Kádr chceme zúžit na zhruba dvaadvacet hráčů, takže je možné, že ještě někdo odejde. Co se týče případných příchodů, tak se stále bavíme o různých možnostech, ale museli bychom o tom hráči být stoprocentně přesvědčeni,“ zakončil své hodnocení pro web sparta.cz trenér Hapal.