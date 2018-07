MS ve fotbale 2018: Francie podruhé mistrem světa! V dechberoucím finále přestřílela Chorvaty

Měsíc by se mohl dostat do kolize se Zemí? Pro naši planetu by to znamenalo zkázu, varují vědci

Poslední zápas jedenadvacátého světového šampionátu hostily moskevské Lužniky. Osmdesátitisícový kotel viděl souboj mírně favorizované Francie s chorvatským černým koněm šampionátu.

Chorvaté se chtěli svému francouzskému soupeři odčinit za semifinálovou prohru z roku 1998, kdy si domácí Francie nakonec dokráčela až pro historický světový titul. Balkánský celek tehdy bral na mistrovství světa bronz. Odplata se nepovedla...

Skóre otevřel nešťastný vlastní gól

Základní sestavy žádné překvapení nepřinesly. Nastoupil tedy i mírně zraněný stoper Umtiti, který si hned na začátku dovolil jako poslední hráč drzou kličku na Modriće. V chorvatském dresu nechyběl ani Perišić, ten se dostal do první příležitosti utkání. Pas Rakitiće na něj byl ale příliš dlouhý.

Hráči v modrém měli první šanci v 18. minutě a hned se radovali z vedení. Griezmann zahrával z pravé strany trestný kop a nešťastný Mandžukić míč tečoval mimo dosah svého brankáře. 1:0 pro galského kohouta.

Odpověď přišla z kopačky Perišiće, pak úřadovalo video

Že jsou standartní situace jednou z největších zbrani ruského šampionátu opět potvrdila 28. minuta. Modrić nacentroval po faulu na Perišiće do vápna, kde se balón sérií odrazů dostal až k Perišičovi a křídelník Interu Milán prostřelil všechno, co mu stálo v cestě. 1:1.

Dalším velkým tématem ruského mistrovství je video. To pomohlo při rozklíčování ruky Vidy, po které kopal Griezmann penaltu. Proměnil ji bezpečně a svou čtvrtou brankou vrátil Francii vedení.

Červeno-bílý tlak zmrazil Pogba

Druhou půli zahájili lépe Chorvaté. Nejprve se na Llorise řítil Rebić. Po něm neuspěl ani dobře hrající Perišić. Na druhé straně pro změnu zamířil vedle rychlík Mbappé.

Devatenáctiletý supertalent byl o chvíli později u akce na jejímž konci bylo Griezmannovo přistrčení pro Pogbu. Polař Manchesteru United nadvakrát vystřelil a jeho druhá rána skončila za Subašićem. Vedení 3:1 už bylo pro Francii velmi nadějné.

Novou zápletku zápasu přinesla hrubka Llorise

A nadějnější to bylo v 65. minutě, kdy se za velkým vápnem opřel do míče Mbappé a bylo to 4:1. O čtyři minuty později ovšem získal duel novou zápletku. Umtiti zahrál malou domů. Lloris chtěl před dotírajícím Mandžukićem provést kličku, která mu hrubě nevyšla a střelec Juventusu poslal míč do prázdné banky. Bylo to 4:2 a chorvatská naděje stále žila.

Závěrečné snahy chorvatského týmu ale rozmělnilo časté francouzské zdržování. Účel ovšem světil prostředky. Francie se po výhře 4:2 stala podruhé mistrem světa a její kouč Didier Deschamps teprve třetím mužem, kterému se podařilo světový šampionát vyhrát jako hráči i trenérovi.

Konečný výsledek finálového zápasu MS ve fotbale 2018:

Francie - Chorvatsko 4:2 (2:1)

Branky: 18. Mandžukić (vlastní), 38. Griezmann (penalta), 59. Pogba, 65. Mbappé - 28. Perišić (Vida), 69. Mandžukić

Francie: Lloris (C) – Pavard, Varane, Umtiti, Lucas Hernández – P. Pogba, Kanté (55. N'Zonzi) – Mbappé, Griezmann, Matuidi (73. Tolisso) – Giroud (81. Fékir)

Chorvatsko: Subašić – Vrsaljko, Lovren, D. Vida, Strinić (81. Pjaca) – Rakitić, Brozović – Rebić (71. Kramarić), Modrić (C), Perišić – Mandžukić