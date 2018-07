Dotáhl Chorvaty k nejlepšímu výsledku v historii, doma mu ale hrozí kriminál

Záhřeb - Především díky němu došla fotbalová chorvatská reprezentace tam, kam se na již skončivším mistrovství světa v Rusku probojovala, tedy na druhé místo poté, co ve finále tato balkánská země nestačila na Francouze. Pro všechny chorvatské fanoušky je pochoptelně hrdinou a největší tamní hvězdou, nicméně nyní po skončení mundialem bude mít podle všeho doma potíže. Právě tam mu totiž hrozí pět let za mřížemi kvůli křivému svědectví a to v případu Zdravka Mamiče, nejvyššího bosse Dinama Záhřeb, jenž je podezřelý z daňových úniků ze zpronevěry formou fiktivních dohod během transferů hráčů Dinama do klubů v zahraničí.