Rozjede nakonec Bolt svou fotbalovou kariéru? Štěstí bude zkoušet v Austrálii

Pokud tamní šéfy zaujme, mohl by tedy Usain Bolt konečně zahrát si fotbal pod profesionální smlouvou. "Kdyby mu to šlo, naší lize by jeho přítomnost prospěla. A-League potřebuje hrdinu a získala by supermana," uvedl pro agenturu AP Tony Rallis, australský fotbalový agent. Ten také dodal, že by se samotný klub mohl postarat o 70 % Boltova platu, zbytek by pak hradil australský fotbalový svaz.

Důležité především bude, jak se Bolt všem bude zdát na oné šestitýdenní zkoušce, na což upozorňuje i klubový výkonný ředitel Shaun Mielekam. "Protože kdyby nebyl na potřebné úrovni, mohlo by nám to spíš uškodit. Ale kdyby byl tak dobrý, jak podle našich zpráv může být, byla by to paráda. Jsem si jistý, že by se stadión zaplnil vždy, když by nazul kopačky," řekl konkrétně.

Dodejme, že vedle zmiňovaného Manchesteru United a Borussie Dortmund, tedy klubů, o kterých se mluvilo v souvislosti možným podepsáním smlouvy s Usainem Boltem, pak světový rekordman na 100 a 200 metrů zkusil v minulosti přípravu i s norským celkem Strömsgodset.