Bez posil a generálky. Přesto má Baník svůj trumf

Ostravský Baník by v příští sezoně jistě rád figuroval ve vyšších patrech tabulky, než na třináctém místě jako v té minulé. Zatím ale čtyřnásobný ligový šampión přivedl pouze jednu posilu - z vídeňské Austrie se vrátil odchovanec Patrizio Stronati. Navíc musel trenér Bohumil Páník řešit komplikaci v podobě neodehraného přátelského zápasu s ruským Rostovem.

"Od toho jsme profesionálové, abychom takovou situaci zvládli. Samozřejmě, že nám to neprospělo a ze strany soupeře mi to úplně fér nepřišlo, ale vymlouvat se na to v žádném případě nebudeme. Tohle musíme umět zvládnout," prozradil Páník pro klubový web.

Pro podzimní část sezony už v týmu nebudou působit defenzivní záložník Marek Hlinka, který přestoupil do gruzínského Torpeda Kutaisi, a forvard Tomáš Poznar (Zlín). Týden před ligovou premiérou proti Jablonci tak v Ostravě stále hledají posily. Je tedy možné, že slezský tým ještě někdo posílí a proti Severočechům nastoupí.

"Bude samozřejmě záležet na tom, jestli se podaří nějaký příchod do té doby dotáhnout do konce a pokud ano, kdy se takový hráč zapojí do přípravy," řekl k tomu kouč Páník.

Jedenašedesátiletý lodivod má ale jeden tajný trumf. Bývalý fotbalový reprezentant Milan Baroš se rozhodl odložit konec své kariéry a góly by tak měl za Baník střílet i v příštím ročníku.